Șoferii români care călătoresc în Bulgaria trebuie să fie atenți la o regulă rutieră intrată în vigoare la 15 noiembrie 2026, potrivit publicației bulgare Fakti.

Până la 1 martie 2027, toate autovehiculele care circulă pe drumurile din țara vecină trebuie să fie echipate cu anvelope adecvate condițiilor de iarnă sau să aibă cauciucuri cu o adâncime a profilului de cel puțin 4 milimetri. Cei care nu respectă cerința riscă amenzi.

Potrivit legislației bulgare, obligația este valabilă pentru toate vehiculele care circulă pe teritoriul țării, inclusiv pentru mașinile înmatriculate în străinătate.

Astfel, românii care merg în vacanță, tranzitează Bulgaria sau se îndreaptă spre Grecia trebuie să verifice starea anvelopelor înainte de plecare.

O precizare importantă este că legea nu impune în mod expres montarea exclusivă a anvelopelor de iarnă. Șoferii pot circula și cu anvelope all-season sau chiar cu cele de vară, dacă acestea au o adâncime a profilului de minimum 4 milimetri.

Cu toate acestea, autoritățile și specialiștii recomandă folosirea cauciucurilor de iarnă pentru o aderență mai bună în condiții de temperaturi scăzute, zăpadă sau polei.

Potrivit publicației bulgare, amenda pentru nerespectarea obligației este de 25,56 euro, echivalentul a 50 de leva la cursul fix de conversie.

Măsura face parte din campania națională „Iarna”, derulată de Ministerul de Interne din Bulgaria în luna noiembrie. Polițiștii verifică starea tehnică a autovehiculelor, anvelopele și sistemele de iluminare.

Șoferii trebuie să se asigure și că au în mașină echipamentele obligatorii: trusă medicală, triunghiuri reflectorizante, stingător și vestă reflectorizantă. De asemenea, sunt verificate farurile și stopurile.

Campania de control se desfășoară în mai multe etape, iar în perioada 21-30 noiembrie atenția polițiștilor va fi concentrată în special asupra stării tehnice a vehiculelor și a conducerii în condiții de iarnă.

Regula privind anvelopele rămâne valabilă până la 1 martie 2027. Prin urmare, românii care au drumuri în Bulgaria în următoarele luni sunt sfătuiți să verifice profilul cauciucurilor și echipamentele obligatorii înainte de a trece granița.