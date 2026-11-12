De ce se produc tragedii ca cea din Bulgaria, pe ceață

Autoritățile bulgare au indicat ca factor principal al tragediei de autostrada Trakia (A1) din Bulgaria, de lângă Yambol, soldată cu 12 morți și zeci de răniți, condițiile de ceață densă care a redus vizibilitatea brusc, combinată cu carosabilul umed și viteze neadaptate condițiilor.

Specialiștii explică de ce este ceața atât de periculoasă și de ce apar astfel de tragedii:

Ceața nu reduce doar distanța la care vezi, ci o face într-un mod înșelător. Șoferii pot avea o vizibilitate aparent acceptabilă (70-80 de metri), iar în câteva secunde aceasta scade la 10-20 de metri.

Creierul nu reușește să proceseze suficient de repede schimbarea, iar distanța de frânare devine insuficientă.

Chiar dacă limitele legale rămân aceleași, în ceață densă viteza sigură este mult mai mică. Mulți șoferi (mai ales pe autostradă) mențin viteze de 80-100 km/h sau mai mult, deși la o vizibilitate de 20-30 de metri distanța de oprire este deja depășită. Un camion încărcat are nevoie de zeci de metri în plus pentru a opri.

Când primul vehicul frânează brusc sau se oprește, cei din spate nu văd la timp. Se produce o reacție în lanț: fiecare șofer lovește vehiculul din față pentru că nu a avut timp să reacționeze.

Pe autostradă, unde vitezele sunt mari și distanțele dintre mașini sunt adesea prea mici, rezultatul este un carambol cu zeci de vehicule.

În ceață, ochiul pierde reperele. Șoferii pot avea impresia că merg mai încet decât în realitate sau că drumul este liber. Uneori apar și iluzii de mișcare (ceața care „curge” poate crea senzația că alte mașini se mișcă diferit).

Carosabil umed → distanța de frânare crește.

Camioane grele → masă mare, frânare mai grea.

Distragerea atenției (privitul accidentului de pe sensul opus) – exact ce s-a întâmplat și în Bulgaria, unde al doilea carambol a apărut pe sensul opus.

Reduce viteza imediat și progresiv.

Mărește distanța față de mașina din față (regula celor 3-4 secunde nu mai e suficientă).

Aprinde luminile de ceață (față și spate) și faza scurtă.

Evită manevrele bruște și depășirile.

Dacă vizibilitatea scade sub 50 de metri, ia în calcul oprirea în siguranță pe banda de urgență, cu avariile aprinse.

Accidentul din Bulgaria arată cât de rapid se poate transforma o situație aparent controlabilă într-o tragedie când ceața apare brusc și viteza nu este redusă corespunzător.