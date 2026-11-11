Un șofer român de camion a fost reținut de autoritățile din Bulgaria în cadrul anchetei privind accidentele în lanț produse pe 10 noiembrie 2026, pe autostrada Tracia, potrivit NOVA. Procurorii încearcă să stabilească dacă manevrele efectuate de camionul cu numere de înmatriculare românești au contribuit la producerea carambolului în care au fost implicate 86 de vehicule.

Până în dimineața zilei de 11 noiembrie, anchetatorii audiaseră 44 de martori, iar cercetările continuau pentru stabilirea succesiunii exacte a evenimentelor. Accidentul s-a produs în condiții de ceață densă, iar bilanțul oficial comunicat de autoritățile bulgare a ajuns la 11 morți și 51 de persoane transportate la spital.

Cele două accidente în lanț au avut loc marți dimineață, în apropierea nodului rutier Zimnița, în regiunea Iambol, pe autostrada care leagă capitala Sofia de orașul Burgas, de la Marea Neagră.

Potrivit datelor publicate de agenția bulgară de presă BTA, în cele două caramboluri au fost implicate 86 de vehicule: 63 pe sensul către Burgas și 23 pe sensul către Sofia. Ceața densă a redus considerabil vizibilitatea, iar condițiile de trafic au favorizat producerea coliziunilor succesive.

Potrivit declarațiilor procurorului-șef al Parchetului Regional din Iambol, Doichin Doichev, camionul cu numere de înmatriculare românești se afla în fruntea coloanei de vehicule implicate în primul accident.

Mărturiile preliminare indică faptul că șoferul ar fi redus viteza în condițiile în care ceața devenise foarte densă. Anchetatorii trebuie să stabilească însă cât de mult a încetinit camionul, dacă acesta a oprit și dacă a blocat o parte din carosabil.

Șoferul român ar fi explicat inițial că a redus viteza din cauza vizibilității scăzute. Potrivit NOVA, el urma să fie audiat din nou, în detaliu, în prezența unui traducător.

Procurorul Doichev a explicat succesiunea primelor momente ale accidentului: un autoturism aflat în spatele camionului a reușit să evite impactul, însă autobuzul care circula ulterior nu a mai putut opri la timp. În spatele acestuia se afla un alt camion, care transporta cereale. Coliziunile care au urmat au declanșat reacția în lanț.

Procuratura din Iambol a început cercetările imediat după producerea accidentelor. Primele declarații au fost luate chiar la locul tragediei, iar până în dimineața zilei de miercuri fuseseră audiate 44 de persoane.

Procurorul Doichev a precizat că vor urma noi audieri, deoarece martorii se aflau într-o stare puternică de stres imediat după producerea accidentului. Anchetatorii vor compara declarațiile și vor stabili în ce măsură acestea corespund probelor tehnice.

O altă direcție a investigației vizează viteza cu care circulau vehiculele. Potrivit procurorului, există mărturii conform cărora unele autoturisme se deplasau cu o viteză prea mare pentru condițiile de drum.

„Este încă prea devreme să vorbim despre acuzații”, a transmis Doichev, potrivit relatării publicate de NOVA. Acesta a precizat că sunt necesare noi acte de cercetare, audieri suplimentare și expertize.

Separat, directorul Direcției Regionale de Poliție din Iambol, Dobrin Dimitrov, a confirmat că șoferul camionului a fost audiat și reținut. Acesta este, potrivit oficialului, singurul conducător auto reținut până la momentul declarației sale.

Poliția verifică inclusiv ipoteza că vehiculul ar fi circulat cu viteză foarte redusă sau ar fi intrat pe carosabil din banda laterală. Autoritățile nu au făcut public numele companiei de transport.

Bilanțul oficial al celor două accidente în lanț este de 11 persoane decedate și 51 de răniți transportați la unități medicale din Sliven, Iambol și Burgas.

Potrivit agenției bulgare de presă BTA, 63 de vehicule au fost implicate în coliziunea de pe sensul către Burgas, iar alte 23 în accidentul de pe sensul opus.

Ministrul Sănătății, Katia Ivkova, a explicat că primele informații indicau 12 decese, însă verificările ulterioare privind identitatea victimelor și numărul persoanelor decedate au stabilit bilanțul la 11. Dintre acestea, zece au murit la locul accidentului, iar o persoană a decedat ulterior la spital.

Accidentele au determinat autoritățile bulgare să declare ziua de 11 noiembrie zi de doliu național. Autostrada Tracia a fost închisă temporar în ambele sensuri pentru intervenția echipelor de salvare și desfășurarea cercetărilor. Circulația a fost reluată miercuri dimineață, însă autoritățile au avertizat că în zonă persistă condițiile de ceață.

Investigația urmărește să stabilească responsabilitățile fiecărui participant și succesiunea exactă a impacturilor. Deocamdată, reținerea șoferului român nu echivalează cu stabilirea vinovăției sale.

Procurorii așteaptă rezultatele verificărilor tehnice și ale audierilor suplimentare înainte de a decide eventualele acuzații. Ceața densă, viteza de deplasare și poziția camionului românesc pe carosabil se numără printre elementele analizate de anchetatori.