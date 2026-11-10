Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a scurtat vizita oficială în Bulgaria, după cele două accidente în lanț produse marți pe autostrada Trakia, în care 12 persoane și-au pierdut viața. Guvernul de la Sofia va declara miercuri, 11 noiembrie, zi de doliu național. Autoritățile au anunțat că 51 de persoane au fost rănite, iar peste 70 de autoturisme și camioane au fost implicate în caramboluri, arată Novinite.

Ursula von der Leyen se afla marți în Bulgaria, unde avea programate întâlniri oficiale. După producerea accidentelor, șefa Comisiei Europene a anunțat că își va reduce durata vizitei.

„Aş dori să-mi exprim cele mai sincere condoleanţe şi să aduc un omagiu echipelor de salvare”, a transmis Ursula von der Leyen în timpul unei conferințe de presă comune cu premierul bulgar Rumen Radev.

Acesta a descris tragedia drept o „tragedie” și a anunțat că autoritățile au mobilizat aeronave pentru transportul răniților. Premierul a spus că intenționează să meargă la locul accidentului, unde mai multe persoane au rămas inițial blocate în vehicule.

Carambolurile s-au produs pe autostrada A1, cunoscută și sub numele de Trakia, în apropierea orașului Iambol, în estul Bulgariei. Șoseaua face legătura între Sofia și Burgas, iar în momentul accidentelor zona era acoperită de ceață densă.

Potrivit informațiilor prezentate de autorități, primul impact a avut loc pe sensul de mers spre Burgas, la aproximativ 75 de kilometri vest de oraș. Un camion ar fi blocat drumul unui autobuz de pasageri, iar în coliziune au fost implicate ulterior un alt camion, care transporta cereale, și un autoturism care a lovit vehiculul de mare tonaj din spate.

La scurt timp, un al doilea accident în lanț s-a produs pe sensul opus, spre Sofia. Ministrul de Interne, Ivan Demerdjiev, a declarat că încetinirea traficului, în timp ce șoferii încercau să observe ce se întâmplase pe celălalt sens de circulație, ar fi putut contribui la producerea celui de-al doilea carambol. Anchetatorii iau în calcul și posibilitatea ca unii conducători auto să fi fost distrași de primul accident.

Secretarul general al Ministerului de Interne, Liubomir Nikolov, a indicat ceața drept o posibilă cauză a tragediei.

Bilanțul prezentat de autorități arată că 11 persoane au murit la locul accidentului, iar o alta a murit ulterior la spital. Alte 51 de persoane au fost transportate la unități medicale din Sliven, Iambol și Burgas. Printre răniți se află și un cetățean român.

Ministrul Sănătății, Katia Ivkova, a anunțat că 33 de pacienți au fost duși la spitale din Sliven, 11 la Iambol și șapte la Burgas. Treisprezece dintre răniți au suferit leziuni grave. Un pacient cu traumatisme multiple a fost supus unei intervenții chirurgicale complexe la un spital din Burgas, medicii apreciind că are șanse bune de supraviețuire.

Spitalele din Sofia au fost pregătite să primească pacienți, însă unitățile medicale din orașele afectate nu au solicitat transferuri către capitală. Și spitalele din Plovdiv, Stara Zagora și Haskovo au fost puse în alertă.

Premierul Rumen Radev a descris tragedia de lângă Zimnița drept „o zi neagră pentru întreaga Bulgarie”. El a anunțat că va merge la spitalele din Burgas, Sliven și Iambol, împreună cu ministrul Sănătății.

Șeful Guvernului bulgar a transmis condoleanțe familiilor victimelor și le-a mulțumit echipelor de intervenție, dar și cetățenilor care au acordat ajutor la locul accidentului, în condiții de vizibilitate foarte redusă.

Pentru transportul răniților a fost pregătit un pod aerian. Un avion guvernamental a fost pus la dispoziție pe aeroportul din Burgas, iar două aeronave militare de transport Spartan au fost staționate la Baza Aeriană Bezmer, pentru a interveni dacă situația o va impune.

Guvernul Bulgariei va declara miercuri, 11 noiembrie, zi de doliu național în memoria celor 12 persoane care și-au pierdut viața în cele două accidente în lanț.