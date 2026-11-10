Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a aflat cu mare tristeţe despre tragicul accident rutier din Bulgaria, care a provocat numeroase victime, iar România este alături de Bulgaria şi de poporul său în acest moment dificil.

"Am aflat cu mare tristeţe despre tragicul accident rutier din Bulgaria, în apropiere de Yambol, care a provocat numeroase victime şi a lăsat în urmă şi mai mulţi răniţi. Transmit condoleanţe sincere familiilor şi celor dragi ai victimelor, precum şi urări de însănătoşire grabnică tuturor celor răniţi", a scris preşedintele Nicuşor Dan într-un mesaj pe platforma X. "Am fost informat că printre răniţi se află şi un cetăţean român, care primeşte îngrijiri medicale", precizează şeful statului.

"România este alături de Bulgaria şi de poporul său în acest moment dificil", mai spune Nicuşor Dan în mesaj.

Bilanțul tragic indică faptul că douăsprezece persoane au murit în două accidente în lanţ produse în Bulgaria, pe autostrada Tracia - care face legătura între Sofia şi Burgas - în apropiere de Iambol. Informaţia a fost confirmată de guvernatorul regional Gheorghi Cealakov pentru Agenţia Bulgară de Presă (BTA). Evenimentul rutier a fost provocat de ceaţa densă, care a generat coliziuni în lanț în care au fost implicate peste 50 de vehicule, soldate cu zeci de răniţi, informează publicația Novinite.

Ministerul Afacerilor Externe, prin vocea ministrului Dan Neculăescu, a confirmat oficial că un cetăţean român se află printre persoanele rănite în urma acestor evenimente rutiere majore din Bulgaria, acesta beneficiind în prezent de asistenţă şi îngrijiri medicale de specialitate.

Bilanțul celor două accidente în lanț produse pe autostrada Trakia din Bulgaria a crescut la 12 persoane decedate. Alte 48 de persoane au fost rănite, iar printre victimele transportate la spital se află și un cetățean român, potrivit informațiilor apărute în urma accidentului.