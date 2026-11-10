Un fost polițist din New York, acuzat că a înjunghiat mortal o tânără de 28 de ani în timp ce aceasta alerga într-un parc din Brooklyn, s-a întors la serviciul său dintr-o școală publică la numai câteva zile după crimă.

Potrivit informațiilor publicate de New York Post, bărbatul ar fi avut antecedente comportamentale care ridicaseră semne de întrebare în trecut, iar mama acestuia le-ar fi spus polițiștilor că și-a ucis cândva animalul de companie.

Suspectul, identificat drept Sayed Mohassib, în vârstă de 27 de ani, lucra ca personal auxiliar la școala publică PS 200 din Brooklyn. Victima, Katie Suarez, în vârstă de 28 de ani, a fost atacată pe 30 octombrie, în timp ce alerga pe o alee frecventată din Brooklyn.

Cazul a provocat îngrijorare în rândul părinților și a determinat autoritățile locale să anunțe o verificare a modului în care bărbatul a fost angajat într-o instituție de învățământ.

Potrivit surselor citate de New York Post, Mohassib s-a prezentat la serviciu luni, 2 noiembrie, la trei zile după atacul asupra lui Katie Suarez. În acel moment, polițiștii îl căutau încă pe autorul înjunghierii.

Bărbatul a fost arestat abia sâmbătă, 7 noiembrie. El este acuzat de omor de gradul al doilea, distrugerea sau manipularea probelor și deținerea ilegală a unei arme.

Prezența sa în școală în zilele în care era căutat de anchetatori a provocat neliniște în rândul părinților. Unii au povestit că propriii copii l-au recunoscut după ce au văzut imaginile difuzate la televizor.

Un părinte a declarat pentru New York Post că fiica sa, elevă în clasa întâi sau a doua, i-a spus că îl vedea în fiecare zi la școală. Alți părinți și-au exprimat temerea că elevii ar fi putut fi expuși unui pericol.

Unul dintre detaliile apărute în relatările publicate luni de presa americană privește trecutul familial al lui Mohassib.

Potrivit unor surse din cadrul anchetei citate de New York Post, mama bărbatului le-ar fi spus polițiștilor că acesta a omorât anterior animalul de companie al familiei. Nu a fost precizat dacă era vorba despre o pisică sau un câine.

Informația nu a fost prezentată ca o constatare judiciară independentă, ci ca o relatare atribuită surselor din anchetă. Până la momentul publicării informațiilor, nu au fost făcute publice detalii suplimentare care să confirme circumstanțele acelui episod.

Ancheta a scos însă la iveală și alte incidente care au ridicat semne de întrebare cu privire la parcursul profesional al suspectului și la modul în care acesta a ajuns să lucreze într-o școală.

Sayed Mohassib a intrat în Poliția din New York (NYPD) în 2022, însă a lucrat aproximativ șase săptămâni înainte de a pleca în concediu militar pentru a se alătura Corpului Pușcașilor Marini al Statelor Unite.

Potrivit informațiilor publicate de Gothamist, purtătorul de cuvânt al NYPD a confirmat că bărbatul a fost plasat în concediu militar în toamna anului 2022. Ulterior, acesta a fost îndepărtat din Corpul Pușcașilor Marini, după o perioadă foarte scurtă.

🚨BREAKING: Sayed Mohassib, 27, a former NYPD officer and current elementary school teacher’s aide at PS 200 in Brooklyn, has been charged with second-degree murder in the Oct. 30 fatal stabbing of jogger Katie Suarez, 28, on the Shore Parkway Greenway. Despite a documented history of psychiatric issues including a Marines discharge on psychological grounds, prior hospitalizations, and a paranoia claim that people were going to come and kill his family, he was still working with children at the time of the attack. He allegedly returned home afterward, discarded bloody clothing down a garbage chute, then continued showing up for work with kids until his arrest. — Brigitte Gabriel (@ACTBrigitte) November 10, 2026

În ianuarie 2023, Mohassib a solicitat să revină în poliție. Mai mulți superiori au observat însă că avea un aspect neîngrijit și manifesta un comportament considerat îngrijorător. Cererea de reintegrare a fost respinsă, iar bărbatul a fost dus la spitalul Bellevue.

Informațiile privind parcursul său profesional au readus în discuție procedurile prin care sunt verificați angajații instituțiilor publice din New York, în special cei care lucrează direct cu minorii.

Potrivit documentelor privind salarizarea angajaților municipalității, Mohassib figura în evidențele Departamentului pentru Educație din New York încă din aprilie 2019. Până în anul fiscal 2023, era încadrat ca personal de sprijin plătit cu ora, iar în anii fiscali 2024 și 2025 apărea în categoria personalului auxiliar didactic, cunoscută în sistemul american drept paraprofessional.

Tot în 2024, poliția ar fi intervenit la locuința familiei din Bensonhurst, Brooklyn, după o sesizare potrivit căreia bărbatul și-ar fi amenințat membrii familiei. Informația a fost relatată de New York Post, pe baza unor surse din anchetă.

Aceste episoade au ridicat întrebări despre schimbul de informații dintre instituțiile publice și despre verificările efectuate în momentul angajării sau pe parcursul activității unui salariat.

Primarul Zohran Mamdani a anunțat luni, 9 noiembrie, că a dispus o analiză completă a circumstanțelor în care Mohassib a fost angajat și a continuat să lucreze într-o școală publică.

„Am cerut echipei mele să efectueze o analiză completă a acestei situații”, a declarat Mamdani, potrivit publicației Gothamist.

Primarul a precizat că autoritățile trebuie să clarifice cum a fost posibil ca un angajat cu un astfel de parcurs profesional să ajungă să lucreze într-o instituție de învățământ.

În aceeași zi, Departamentul pentru Educație din New York a confirmat concedierea lui Mohassib. Reprezentanții instituției au transmis că siguranța elevilor reprezintă prioritatea principală și că vor sprijini ancheta poliției.

Directoarea școlii PS 200, Danielle Nola, a precizat că fostul angajat nu se va mai întoarce nici în acea instituție, nici în altă școală publică din New York. Autoritățile au anunțat și măsuri de consiliere pentru elevi și familiile acestora.

Potrivit documentelor judiciare prezentate de presa americană, anchetatorii au folosit înregistrări de supraveghere pentru a reconstitui deplasările suspectului în zona atacului.

Imaginile l-ar fi surprins înainte și după înjunghiere, inclusiv în timp ce părăsea locul faptei. Alte înregistrări ar fi arătat că s-a întors la domiciliu și că ulterior a aruncat obiecte, printre care hainele purtate în seara respectivă.

Conform declarațiilor atribuite lui Mohassib în documentele anchetei, acesta ar fi spus că a mers pe alee cu un cuțit deoarece credea că cineva urma să-i omoare familia. El ar fi susținut că s-a așezat pe o bancă și că s-a trezit acoperit de sânge, negând că ar fi atacat-o pe femeie.

Katie Suarez a fost găsită de tatăl său după ce nu s-a întors acasă din alergare. A fost transportată la spital, însă medicii nu au reușit să-i salveze viața. Biroul medicului legist din New York a stabilit că decesul a fost provocat de o plagă înjunghiată la nivelul gâtului.

Mohassib a fost arestat pe 7 noiembrie și se află în arest fără posibilitatea eliberării pe cauțiune, în așteptarea următoarelor proceduri judiciare. El este acuzat de mai multe infracțiuni, iar vinovăția sa urmează să fie stabilită de instanță.

Cazul Katie Suarez a declanșat o dezbatere în New York privind modul în care instituțiile publice verifică persoanele angajate în școli și comunicarea dintre departamentele municipalității.

Potrivit Gothamist, procedurile de angajare ale Departamentului pentru Educație includ verificări ale antecedentelor penale, însă nu presupun în mod automat evaluarea istoricului psihiatric al candidaților.

Autoritățile trebuie să stabilească dacă informațiile existente în evidențele altor instituții ar fi trebuit să determine verificări suplimentare și dacă eventualele semnale de alarmă au fost comunicate celor responsabili de angajare.

Cazul rămâne în atenția anchetatorilor, iar analiza solicitată de primarul New Yorkului urmează să clarifice modul în care Sayed Mohassib a putut continua să lucreze într-o școală publică, în pofida problemelor semnalate anterior în parcursul său profesional.