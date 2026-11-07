Un militar și-a înjunghiat soția la Caracal. Reacția MApN

Un militar din cadrul Batalionului 22 Infanterie este cercetat pentru tentativă de omor, după ce soția sa, în vârstă de 34 de ani, a fost atacată cu un cuțit vineri seară, 6 noiembrie, la Caracal. Femeia a primit îngrijiri medicale și se află în stare stabilă, iar suspectul a fost reținut de autorități. Ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea, a condamnat agresiunea și a cerut verificări la nivelul instituției.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a confirmat că bărbatul suspectat că și-a atacat soția este militar activ, încadrat la Batalionul 22 Infanterie.

Incidentul s-a produs în seara zilei de 6 noiembrie, în municipiul Caracal, victima fiind o femeie în vârstă de 34 de ani. Potrivit informațiilor transmise de minister, aceasta a beneficiat de asistență medicală, iar starea sa de sănătate este stabilă.

Bărbatul a fost depistat de polițiști la scurt timp după agresiune și se află în custodia autorităților. Ancheta este desfășurată de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, cercetările vizând infracțiunea de tentativă de omor.

MApN a condamnat incidentul și a anunțat că unitatea militară în care este încadrat suspectul cooperează cu anchetatorii. Totodată, instituția urmează să aplice măsurile administrative prevăzute de legislație, în funcție de rezultatele verificărilor. Ministerul a transmis că actele de violență sunt incompatibile cu obligațiile și responsabilitățile unui militar, indiferent de gradul sau funcția deținută.

Ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea, a reacționat public după incident, condamnând violența împotriva femeilor și implicarea unui cadru militar într-un asemenea caz. Oficialul a anunțat că a solicitat verificarea aspectelor care intră în responsabilitatea Ministerului Apărării și colaborarea cu organele judiciare pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.

În mesajul transmis, ministrul a făcut referire și la necesitatea protejării victimelor violenței domestice.

„Sunt profund revoltat de cazul de violență extremă petrecut la Caracal, unde o femeie a fost atacată cu un cuțit de soțul său, cadru militar activ.

Condamn fără echivoc orice formă de violență împotriva femeilor. Faptul că persoana suspectată de această agresiune este militar face situația cu atât mai gravă. Uniforma militară presupune responsabilitate, disciplină și respect față de viața și demnitatea umană. Violența nu are nicio justificare și nu poate fi tolerată în Armata României. Am solicitat verificarea tuturor aspectelor care țin de responsabilitatea instituției noastre și cooperarea deplină cu organele judiciare, pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs acest act de violență.

Dincolo de acest caz, avem cu toții obligația să tratăm cu maximă seriozitate fenomenul violenței domestice. Semnalele de alarmă nu trebuie ignorate, iar protejarea victimelor trebuie să fie o prioritate reală pentru toate instituțiile statului.

Îmi exprim solidaritatea cu victima și îi doresc însănătoșire grabnică. Nicio femeie nu trebuie să trăiască în teamă, iar nicio funcție, profesie sau uniformă nu poate constitui un scut în fața legii”, este mesajul transmis de Oprea.