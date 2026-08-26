Ministerul Apărării Naționale anunță organizarea exercițiului de mobilizare „MOBEX București - Ilfov 26”, programat între 5 și 12 octombrie. Activitatea urmărește verificarea modului în care sunt pregătite populația și structurile cu responsabilități în domeniul apărării pentru situații care necesită mobilizarea resurselor, spun reprezentanții MApN.

O parte dintre rezerviștii cu domiciliul în București și județul Ilfov vor trebui să se prezinte la unitățile militare indicate în ordinele de chemare. Participarea se va face doar la data înscrisă în ordin, iar pregătirea va dura o singură zi.

Ordinele de chemare vor fi distribuite rezerviștilor de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne. Persoanele chemate au obligația legală de a participa la antrenamentele și exercițiile destinate evaluării rezervei.

Obligația este prevăzută de Legea nr. 446/2006, care stabilește participarea rezerviștilor la astfel de activități de pregătire și evaluare.

Rezerviștii care sunt angajați beneficiază de o zi de concediu suplimentar plătit pentru participarea la exercițiu. Angajatorii trebuie să asigure prezența acestora, pe baza adeverinței eliberate de centrul militar.

Astfel, persoanele chemate la unitățile militare nu trebuie să își ia o zi liberă din concediul de odihnă pentru a participa la activitățile de pregătire.

Exercițiile de tip MOBEX sunt organizate anual și vizează, de regulă, până la zece județe. Prin aceste activități este verificată capacitatea structurilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale de a se completa cu resurse umane și materiale.

Exercițiul din București și Ilfov va urmări în special unitățile care nu au fost verificate la ediția de anul trecut.

Ultimul exercițiu de mobilizare organizat în București și județul Ilfov a avut loc în 2025. Pentru a limita impactul asupra activităților economice și sociale, atunci au fost incluse doar o parte dintre unitățile militare dislocate în zonă.

Pentru ediția din acest an au fost alese unitățile care nu au participat la exercițiul de mobilizare „MOBEX B-IF-25”.

Ministerul Apărării Naționale le recomandă cetățenilor să urmărească informațiile transmise de autorități și să nu dea curs informațiilor neverificate apărute în legătură cu exercițiul.

„Pentru a evita dezinformarea și știrile false care ar putea fi răspândite în legătură cu aceste activități, reiterăm că astfel de exerciții au caracter de rutină și recomandăm cetățenilor să se informeze din surse oficiale”, transmite Ministerul Apărării.