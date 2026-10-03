Foarfeca de la Quantico și generalii fără armată

Pentagonul taie 20% din vârful ierarhiei militare. Bucureștiul, cu un general la 682 de militari, nu taie nimic. Drujba ca doctrină. Pe 30 septembrie 2026, la baza Corpului de Infanterie Marină de la Quantico, Pete Hegseth a inaugurat ceea ce promite să devină un ritual anual: discursul „State of the Force”.

Fostul prezentator Fox News, devenit, în aprecierea Emmei Ashford de la Stimson Center, cel mai influent oficial al celei de-a doua administrații Trump, a anunțat, pe un ton pe care Le Monde l-a descris drept saturat de testosteron, că o cincime din corpul de generali și amirali dispare: 10% prin demiteri, alte 10% prin desființarea posturilor.

Orizontul este 1 ianuarie 2027, iar justificarea oficială este eficientizarea comenzii și lichidarea birocrației. „Presa numește asta o epurare. Eu o numesc responsabilitate”, a rezumat secretarul.