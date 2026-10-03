Prețurile la carburanți ar putea rămâne ridicate atât timp cât cererea se menține la un nivel mare, iar eventualele intervenții ale statului nu garantează ieftiniri semnificative la pompă. Alexandru Moldovan, directorul Energy Center, avertizează și asupra riscului unei penurii de motorină în Europa, dacă vor apărea noi restricții la export sau probleme de aprovizionare. Invitat în emisiunea „Picătura de business”, acesta a explicat de ce scăderea prețului petrolului nu se reflectă imediat în tarifele de la stațiile de alimentare și care sunt factorii ce influențează costul benzinei și motorinei.

Întrebat când vor reveni carburanții la prețurile de dinaintea scumpirilor, Alexandru Moldovan a afirmat că o ieftinire ar putea apărea atunci când cererea va începe să scadă. În opinia sa, nivelul ridicat al achizițiilor nu oferă distribuitorilor un motiv suficient pentru a reduce prețurile.

„Atunci când va scădea cererea. Atâta vreme cât la prețul de 11 lei motorina și prețul barilului oscilează în jurul a 100 de dolari, nu am sesizat nicăieri în România o scădere a cererii la carburanți, indiferent că este motorină sau benzină”, a declarat expertul.

Acesta consideră că reducerea temporară a accizei la motorină, cu 25%, are un efect limitat asupra șoferilor care alimentează pentru uz personal. Măsura poate avea un impact mai vizibil pentru transportatorii care achiziționează cantități mari de combustibil și pentru sectorul agricol.

„O reducere cu câteva zeci de bani, 50-60 de bani, în cazul motorinei, nu are un impact major asupra celor care cumpără acest combustibil. Pentru marii transportatori sau pentru agricultură poate avea un oarecare impact, dar pentru cetățeanul de rând, pentru cel care circulă zilnic cu mașina, impactul este aproape nesemnificativ”, a explicat Alexandru Moldovan.

Potrivit acestuia, o diminuare accentuată a cererii ar putea determina companiile să își ajusteze tarifele, indiferent de intervențiile autorităților.

Alexandru Moldovan avertizează că motorina ar putea depăși pragul de 11 lei pe litru, iar în perioada următoare nu exclude atingerea nivelului de 12 lei. Într-un asemenea scenariu, scumpirile ar putea determina o parte dintre șoferi să reducă deplasările cu mașina, ceea ce ar duce la o diminuare a cererii.

„Nu exclud un prag de 12 lei cât de curând, mai ales că vine sezonul rece. Cred că la un prag de 12 lei la motorină și, probabil, 11 lei la benzină, cererea va scădea. Inevitabil”, a afirmat expertul.

Acesta atrage însă atenția că problema majoră nu este reprezentată doar de prețurile ridicate, ci și de posibilitatea ca piața să nu mai dispună de cantitățile necesare de combustibil.

„Marea problemă nu este atât prețul, cât disponibilitatea cantităților necesare. Dacă conflictul din Orient continuă, penuria va fi foarte mare”, a avertizat Alexandru Moldovan.

Un alt risc menționat în discuție este posibilitatea ca Statele Unite să limiteze exporturile de motorină către Europa. O astfel de măsură ar putea accentua presiunile asupra pieței europene, care se confruntă deja cu probleme de aprovizionare și cu dificultăți în sectorul rafinării.

Prețul carburanților nu este influențat exclusiv de cotația petrolului. Costurile de rafinare, disponibilitatea produselor finite, cererea și situația geopolitică au, de asemenea, un rol important în stabilirea tarifelor.

Alexandru Moldovan a explicat că România nu își poate acoperi necesarul de motorină doar din producția internă, fiind nevoită să importe combustibil deja rafinat. În schimb, capacitatea de rafinare a benzinei este mai apropiată de necesarul pieței naționale.

Deficitul de motorină de pe piața europeană contribuie, la rândul său, la menținerea prețurilor ridicate. Expertul a explicat că, deși motorina este un produs rezultat din procesarea petrolului, cererea mare și disponibilitatea limitată pot determina un preț mai ridicat decât cel al benzinei.

În timpul emisiunii, Radu Preda a adus în discuție diferențele dintre modul în care se reflectă creșterile și scăderile cotațiilor internaționale în prețurile de la pompă. În timp ce majorările sunt urmate uneori rapid de scumpiri la stațiile de alimentare, reducerile petrolului nu se traduc întotdeauna la fel de repede în tarife mai mici.

Alexandru Moldovan a explicat că distribuitorii dispun de rezerve și folosesc mecanisme proprii de stabilire a prețurilor. El a amintit și de o investigație a Consiliului Concurenței pe această temă, fără ca în discuție să fie prezentate concluziile acesteia.

Expertul a subliniat că autoritățile trebuie să supravegheze modul în care companiile se comportă pe piață, chiar dacă susține că intervențiile directe asupra prețurilor pot produce distorsiuni.

Alexandru Moldovan consideră că plafonarea prețurilor și subvențiile pot oferi un sprijin temporar, însă nu rezolvă problemele structurale ale pieței. În opinia sa, măsurile de sprijin ar trebui orientate în special către sectoarele în care scumpirea carburanților se transmite în lanț, precum transporturile și agricultura.

„Eu, de principiu și în toată activitatea mea de jurnalist pe economie, am susținut piața liberă. Nu interveniți. Aveți organisme de supraveghere a pieței, dar nu interveniți în piață”, a declarat acesta.

Expertul a susținut că majorarea cheltuielilor transportatorilor se poate reflecta în prețurile produselor și poate alimenta inflația. În schimb, reducerea generală a taxelor nu garantează că întreaga economie obținută va ajunge la șoferi, deoarece nu există certitudinea că distribuitorii vor transfera integral reducerea în prețul final.

În privința revenirii la tarifele de dinaintea crizei, Alexandru Moldovan nu a indicat un termen concret. Evoluția prețurilor va depinde de cerere, de situația geopolitică, de capacitățile de rafinare și de disponibilitatea combustibililor pe piețele internaționale.