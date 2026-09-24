Benzina se scumpește din nou. Noile tarife afișate la pompă

Prețurile carburanților au crescut joi, 24 septembrie 2026, în mai multe stații din București, unde benzina standard a ajuns până la 10,05 lei pe litru, iar motorina se vinde cu maximum 10,99 lei pe litru. Diferențe de câțiva bani se mențin între benzinării și între marile orașe din țară, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Benzina s-a scumpit joi cu până la 11 bani pe litru, astfel că prețurile afișate în Capitală pornesc de la 9,99 lei și ajung la 10,05 lei pe litru. În cazul motorinei, cel mai ridicat preț menționat este de 10,99 lei pe litru, ceea ce plasează carburantul la numai un ban de pragul de 11 lei. Valorile diferă în funcție de operator și de stația de alimentare, iar modificările față de zilele precedente nu sunt aceleași în toate benzinăriile.

În București, cea mai ieftină benzină costă joi 9,99 lei pe litru la Petrom. Prețul anterior era de 9,93 lei pe litru și se menținea din 16 septembrie, ceea ce înseamnă o creștere de șase bani. OMV afișează un preț minim de 9,99 lei pe litru, nivel care se menține din 16 septembrie. În unele stații ale companiei, benzina ajunge însă la 10,05 lei pe litru, cu șase bani mai mult. La MOL, prețul minim rămâne de 9,99 lei pe litru, fără modificări față de nivelul menținut din 16 septembrie.

Socar a modificat joi prețurile benzinei, iar litrul costă minimum 9,99 lei, față de 9,93 lei miercuri. Diferența este de șase bani. În alte stații Socar din București, prețul ajunge la 10,04 lei pe litru, ceea ce reprezintă o creștere de 11 bani. Lukoil păstrează benzina standard la 9,99 lei pe litru, nivel care se menține din 17 septembrie. Rompetrol afișează joi un preț de 10,05 lei pe litru, după ce anterior benzina costa 9,99 lei pe litru. Majorarea este de șase bani.

Diferențe există și între marile orașe din țară. La Cluj-Napoca, cea mai ieftină benzină este 9,93 lei pe litru, nivel care se menține de vineri. Același preț, 9,93 lei pe litru, este afișat și la Iași și nu s-a modificat din 16 septembrie. La Timișoara, litrul de benzină costă minimum 9,97 lei, față de 9,91 lei în ziua precedentă, ceea ce înseamnă o creștere de șase bani.

În București și Constanța, prețul minim este de 9,99 lei pe litru, comparativ cu 9,93 lei anterior.

În cazul motorinei, prețurile din București sunt cu aproape un leu mai mari decât cele ale benzinei standard. Cea mai ieftină motorină din Capitală costă joi 10,91 lei pe litru la Petrom, același nivel înregistrat și în ziua precedentă.

Socar afișează tot 10,91 lei pe litru la una dintre stațiile din București, valoare neschimbată față de marți. La alte benzinării ale companiei, motorina ajunge însă la 10,94 lei pe litru, după o creștere de trei bani. Rompetrol păstrează prețul motorinei standard la 10,97 lei pe litru, același nivel înregistrat marți. Și la OMV, motorina costă joi 10,97 lei pe litru, fără modificări față de marți.

Stațiile MOL afișează, la rândul lor, un preț de 10,97 lei pe litru, neschimbat față de ziua precedentă. Cel mai ridicat preț dintre operatorii menționați este la Lukoil, unde litrul de motorină standard costă 10,99 lei. Tariful se menține la același nivel de marți. În marile orașe, cele mai mici prețuri diferă cu numai câțiva bani.

La Cluj-Napoca, cea mai ieftină motorină costă 10,89 lei pe litru, la fel ca în ziua precedentă. La Timișoara, prețul minim este de 10,88 lei pe litru și se menține la acest nivel de marți. În București, Iași și Constanța, șoferii găsesc motorina standard de la 10,91 lei pe litru, fără modificări față de ziua precedentă.

Prețurile sunt mai mici în anumite stații din afara marilor orașe. Cea mai ieftină benzină din România costă joi 9,87 lei pe litru, același nivel înregistrat marți.

Carburantul este disponibil la stația Dacma din Lungulețu, situată pe Strada Principală (DN7), nr. 172, în județul Dâmbovița. Pentru motorină, cel mai mic preț menționat este de 10,67 lei pe litru, valoare care nu s-a modificat față de marți.

Motorina la acest preț se găsește la stația CellyRo din Pitești, pe DN 65 B, kilometrul 3+800, în județul Argeș.

Prețurile carburanților sunt orientative și pot diferi de la o benzinărie la alta, în funcție de localitate și de momentul în care au fost actualizate tarifele. Șoferii pot verifica valorile înainte de alimentare, în special în perioadele în care operatorii modifică prețurile pe parcursul zilei.