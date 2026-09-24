Președintele Nicușor Dan a declarat, după apariția imaginilor în care o sărută pe Mirabela Grădinaru înaintea plecării spre New York, că nu și-a dat acordul pentru includerea momentului în clip și că va discuta cu consilierii săi despre situație. Imaginile au fost surprinse pe pista aeroportului, înaintea deplasării șefului statului în Statele Unite.

Momentul dintre Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, a apărut într-un videoclip care cuprinde imagini din deplasarea președintelui în Statele Unite.

În debutul filmării, cei doi apar pe aeroport înaintea plecării spre New York, iar Nicușor Dan își sărută partenera. Secvența a atras atenția după publicarea imaginilor în spațiul public.

Întrebat de jurnaliști despre includerea unui astfel de moment într-un clip legat de o deplasare oficială, președintele a spus că nu și-a dat acordul.

„Nu am dat aprobare pentru așa ceva, o să avem o discuție (n.r. cu consilierii)„, a declarat Nicușor Dan pentru România TV.

În timpul deplasării în Statele Unite, Nicușor Dan s-a întâlnit și cu președintele american Donald Trump, în marja Adunării Generale a ONU de la New York.

Președintele României a declarat că interacțiunea cu Donald Trump a fost scurtă și că cei doi au schimbat câteva amabilități. Mesajul transmis liderului de la Casa Albă a vizat relația dintre Statele Unite și România.

„A fost o interacțiune foarte scurtă în care am schimbat amabilități și mesajul în linii mari a fost că SUA se pot baza pe România”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a vorbit și despre contactele dintre București și Washington, despre care a afirmat că au devenit mai frecvente în ultimele luni.

Nicușor Dan a declarat că administrația americană analizează modul în care vor fi distribuite trupele SUA pe continentul european și că există un dialog cu statele implicate.

România a transmis răspunsurile la întrebările tehnice primite și s-a oferit să participe la împărțirea costurilor operațiunilor, potrivit declarațiilor președintelui.

„Pe de altă parte, în ultimele luni, contactele la nivelul mai mari sau mai mici de Administrație a fost tot mai frecvente. În mod oficial, administrația americană analizează dispersia trupelor americane în întreaga Europă, cu termen noiembrie, are un dialog oficial cu toate țările, ne-am făcut bine temele, am trimis răspunsul la toate întrebările tehnice, ne-am oferit să împărțim costul acestor operațiuni și așteptăm răspunsul administrației americane.”, a declarat Nicușor Dan.

Secvența cu președintele României și Mirabela Grădinaru a fost filmată înainte ca președintele să plece spre Statele Unite, unde a participat la programul organizat în cadrul celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

În timpul deplasării la New York, șeful statului a avut mai multe întâlniri și a participat la reuniunile programate în cadrul Adunării Generale.

După apariția imaginilor de pe aeroport, Nicușor Dan a declarat că nu a aprobat includerea momentului în clip și a anunțat că va avea o discuție cu membrii echipei sale.