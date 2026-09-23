Președintele Nicușor Dan a prezentat, miercuri seară, principalele momente ale vizitei sale la New York, unde a participat la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU. Șeful statului a vorbit despre întâlnirile cu oficiali americani și străini, reprezentanți ai mediului de afaceri și financiar, precum și despre demersurile pentru susținerea candidaturii lui Dacian Cioloș la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei, potrivit informațiilor prezentate de președinte.

Președintele a menționat că, pe durata deplasării la New York, a participat la mai multe reuniuni și evenimente diplomatice. Nicușor Dan a avut intervenții în plenul Adunării Generale a ONU, în Consiliul de Securitate și la Formatul Crimeea, precum și o participare la recepția oferită de președintele Statelor Unite.

Agenda economică a inclus discuții cu reprezentanți ai organismului american pentru comerț exterior, o vizită la Atlantic Council, precum și întâlniri cu foști ambasadori ai SUA în România.

Șeful statului a avut și o întâlnire cu președintele Congresului Mondial Evreiesc, Ronald Lauder, în timpul căreia a fost abordată relația dintre România, SUA și Israel.

Nicușor Dan a discutat și cu reprezentanți ai J.P. Morgan și cu investitori interesați de obligațiunile românești.

„Ne-am întâlnit cu JP Morgan la sediul băncii şi cu finanţatori americani, şi nu numai, ai obligaţiunilor româneşti, le-am explicat situaţia şi politică şi financiară a României”, a anunțat Nicuşor Dan.

Un alt punct al deplasării a fost reprezentat de discuțiile cu antreprenori români din Statele Unite, în special cu cei care activează în sectorul tehnologic. Potrivit președintelui, întâlnirile au vizat oportunitățile prin care expertiza acestora ar putea fi folosită pentru proiecte viitoare în România.

„Ne-am întâlnit cu antreprenorii români din zona de tehnologie unde am discutat despre oportunităţi de a folosi expertiza lor în dezvoltări viitoare în România. Am avut mai multe întâlniri cu oameni de afaceri interesaţi de România”, a adăugat Nicușor Dan.

Discuțiile cu investitorii au avut loc și pe fondul preocupărilor privind situația politică și financiară a României. Într-o întâlnire anterioară de la sediul J.P. Morgan, președintele a discutat cu investitori instituționali în obligațiuni de stat românești despre economia țării, finanțele publice și direcția fiscală.

Președintele a avut și mai multe întrevederi cu reprezentanți ai unor state francofone. Discuțiile au urmărit susținerea candidaturii lui Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei.

„Am avut mai multe întâlniri bilaterale aici, la Adunarea Generală a ONU, cu ţări francofone, Armenia, Liban, Guineea, Senegal, unul din obiectivele noastre aici fiind promovarea candidaturii noastre la poziţia de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, prin domnul Cioloş. Am avut trei interviuri în presa americană, încercând să explicăm de ce România e interesantă pentru parteneriatul cu Statele Unite şi mai ales pentru investiţii americane”, a subliniat șeful statului.

Dacian Cioloș a participat, de altfel, la una dintre întâlnirile lui Nicușor Dan cu un lider francofon, cea cu președintele Senegalului.

Nicușor Dan a vorbit și despre întâlnirea cu românii din Statele Unite, pe care a descris-o drept un moment important al deplasării.

Șeful statului a participat la inaugurarea unei intersecții din New York care poartă numele Reginei Maria, eveniment organizat în contextul împlinirii a 100 de ani de la turneul istoric al suveranei în Statele Unite.

Președintele a vizitat și Memorialul World Trade Center, unde a adus un omagiu celor cinci români care și-au pierdut viața în atacurile teroriste din 11 septembrie 2001.

În bilanțul prezentat miercuri seară, Nicușor Dan a menționat și activitățile celorlalți membri ai delegației române.

Partenera sa, Mirabela Grădinaru, a participat la mai multe evenimente organizate la New York, în timp ce ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și ministrul interimar al Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, au avut întâlniri bilaterale și discuții cu reprezentanți ai mediului internațional.

De asemenea, o parte dintre consilierii prezidențiali au avut discuții cu reprezentanți ai administrației americane.

Vizita președintelui la New York s-a desfășurat în perioada 20-23 septembrie, în contextul participării României la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU.