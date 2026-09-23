Politica

Manipularea prin rețelele sociale, tema abordată de Nicușor Dan la ONU. De ce reprezintă conturile false o amenințare

Manipularea prin rețelele sociale, tema abordată de Nicușor Dan la ONU. De ce reprezintă conturile false o amenințareNicusor Dan. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan a atras atenția, miercuri, în discursul susținut la Adunarea Generală a ONU, asupra unei amenințări pe care o consideră insuficient analizată: manipularea prin intermediul rețelelor sociale. Șeful statului a explicat că folosirea coordonată a unor conturi false poate afecta libertatea de exprimare și libertatea de asociere.

Nicușor Dan a vorbit despre relația dintre România și Statele Unite

Președintele României și-a început intervenția printr-un mesaj despre relația dintre România și Statele Unite, evidențiind legăturile istorice dintre cele două țări și sprijinul oferit de SUA pentru parcursul democratic al României.

„Este o onoare pentru mine să mă adresez acestei Adunări. Şi este o plăcere deosebită să o fac aici, în Statele Unite, o ţară cu care România împărtăşeşte o lungă istorie de prietenie, o naţiune către care românii privesc cu respect şi recunoştinţă, inclusiv pentru contribuţia sa esenţială la căderea Cortinei de Fier şi la deschiderea drumului ţării mele către democraţie şi libertate”, a declarat președintele în intervenția susținută la ONU.

Președintele a atras atenția asupra manipulării online

Nicușor Dan a mutat apoi atenția către modul în care rețelele sociale pot influența dezbaterea publică și funcționarea democrațiilor.

„Ne aflăm la Naţiunile Unite şi voi vorbi despre relaţiile dintre naţiuni. Dar permiteţi-mi mai întâi să vă atrag atenţia asupra unei ameninţări la adresa democraţiilor noastre, care, în opinia mea, nu primeşte atenţia pe care o merită: manipularea prin intermediul reţelelor sociale”, a mai spus președintele.

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Telefon. Sursa foto: Freepik

Conturile false pot afecta libertatea de exprimare

Șeful statului a explicat că principiul reprezentării democratice poate fi afectat atunci când un număr mare de conturi false sunt folosite coordonat pentru a amplifica anumite mesaje.

„Principiul fundamental al democraţiei este „o persoană, o voce, un vot”, însă dacă mii de conturi false se exprimă în mod coordonat, vocea individului nu mai este auzită, iar libertatea de exprimare este negată”.

Nicușor Dan a vorbit și despre efectele pe care atacurile coordonate din mediul online le pot avea asupra celor care vor să susțină o anumită persoană sau idee.

„Iar dacă mii de conturi false lansează un atac coordonat asupra ideilor exprimate de un individ, ele îi descurajează pe alţii să se alăture cauzei acelei persoane, iar libertatea de asociere este negată”, menţionează Nicușor Dan.

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