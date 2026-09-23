Ancheta în cazul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt, a intrat într-o nouă etapă după identificarea unui posibil complice. Bărbatul ar fi fost găsit în județul Sibiu și dus la audieri, iar anchetatorii încearcă să stabilească ce legătură are acesta cu Vlad Băltățeanu, iubitul victimei, a arătat Cătălin Țone, fost șef Antidrog.

Informația a fost făcută publică de Cătălin Țone, fost șef Antidrog. Potrivit acestuia, bărbatul ar fi fost identificat în județul Sibiu și ulterior dus la audieri.

Una dintre ipotezele analizate de anchetatori este că acesta ar fi avut rolul de a-l transporta pe Vlad Băltățeanu. Deocamdată, oamenii legii trebuie să stabilească dacă bărbatul a fost doar persoana care l-ar fi transportat pe suspect sau dacă deține informații despre circumstanțele în care a murit Valentina.

„Anchetatorii iau în calcul dispozitivele informatice pentru percheziția informatică, în vederea stabilirii unui dialog anterior al victimei și, în momentul în care va fi prins, și al suspectului, pentru a lămuri ansamblul probator. Acum am primit această informație: se pare că un complice al suspectului a fost deja audiat și prins unde în zona Sibiului. Se pare că cel care l-a transportat”, a transmis Cătălin Țone.

Valentina, în vârstă de 28 de ani, a fost descoperită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt, în județul Vâlcea. Cazul a determinat polițiștii să înceapă verificări pentru stabilirea împrejurărilor în care tânăra și-a pierdut viața și pentru identificarea persoanelor care ar putea avea legătură cu moartea ei.

Vlad Băltățeanu, iubitul Valentinei, este în continuare de negăsit. Anchetatorii încearcă să stabilească unde se află acesta și refac traseul pe care l-ar fi urmat după dispariția tinerei.

Oamenii legii iau în calcul și posibilitatea ca acesta să fi părăsit România.

Cătălin Țone a oferit și informații despre un incident în care Vlad Băltățeanu ar fi fost implicat în urmă cu aproximativ patru ani. Potrivit fostului șef Antidrog, atunci ar fi existat acuzații privind agresarea unei alte femei, iar pe numele bărbatului ar fi fost emis un ordin de protecție.

„Acest individ, în urmă cu patru ani de zile, s-a emis ordin de protecție pentru agresiune, victima fiind o altă persoană. Din informațiile mele, cercetările se efectuează acum in persona, nu mai este in rem. Aceasta permite declanșarea unui mecanism rapid de dare în urmărire”, a declarat Cătălin Țone în emisiunea „Viața fără filtru”.

Audierile bărbatului identificat în Sibiu ar putea contribui la stabilirea traseului lui Vlad Băltățeanu și la clarificarea eventualelor legături dintre cei doi.

În paralel, polițiștii continuă căutările pentru găsirea lui Vlad Bălțățeanu și verifică mai multe piste pentru a stabili unde s-ar putea afla acesta. Ipoteza unei plecări din țară este, de asemenea, luată în calcul de anchetatori.