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Biserica Ortodoxă Română marchează 19 ani de la întronizarea Patriarhului Daniel. Program special la Catedrala Patriarhală

Biserica Ortodoxă Română marchează 19 ani de la întronizarea Patriarhului Daniel. Program special la Catedrala PatriarhalăPatriarhul Daniel. Sursă foto: basilica.ro
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Din cuprinsul articolului

Biserica Ortodoxă Română (BOR) va marca, pe 30 septembrie, 19 ani de la întronizarea Patriarhului Daniel. Evenimentul va fi marcat printr-o serie de slujbe și momente festive organizate la Catedrala Patriarhală și la Palatul Patriarhiei.

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Programul va începe la ora 9:00, când va fi săvârșită Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală, potrivit unui comunicat al Biroului de Presă al Patriarhiei Române transmis miercuri.

La ora 11:00 va avea loc un Te Deum. Ulterior, de la ora 12:00, Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei va găzdui un moment festiv.

La eveniment sunt așteptați ierarhii membri ai Sinodului Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și membrii Permanenței Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Biserica Ortodoxă

Biserica Ortodoxă. Sursa foto: Pixabay

Patriarhul Daniel a fost întronizat în 2007

Ceremonia de întronizare a Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a avut loc la 30 septembrie 2007.

Cuvântul rostit în numele Sfântului Sinod al BOR a aparținut Mitropolitului Laurențiu al Ardealului.

La ceremonie au participat numeroși demnitari români și reprezentanți ai cultelor din străinătate. Printre aceștia s-au numărat președintele Traian Băsescu, Regele Mihai I, foștii președinți Ion Iliescu și Emil Constantinescu, premierul Călin Popescu-Tăriceanu, președintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, și președintele Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu.

La eveniment au fost prezente și 30 de delegații, care au reunit 90 de ierarhi ai cultelor creștine. Delegațiile au reprezentat Bisericile Ortodoxe din întreaga lume, Consiliul Mondial al Bisericilor, Conferința Bisericilor Europene și Biserica Anglicană.

Patriarhul Daniel s-a născut în județul Timiș

Patriarhul Daniel, pe numele său de mirean Daniel Ciobotea, s-a născut la 22 iulie 1951, în satul Dobrești, comuna Bara, județul Timiș.

Între 1970 și 1974 a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu. În 1979 și-a susținut teza de doctorat la Facultatea de Teologie Protestantă din Strasbourg.

Începând din 1980, a activat ca lector la Institutul Ecumenic de la Bossey, în Elveția. Între 1986 și 1988 a ocupat și funcția de director adjunct al instituției.

Daniel Ciobotea a intrat în monahism în 1987

La 6 august 1987, Daniel Ciobotea a intrat în viața monahală la Mănăstirea Sihăstria, primind numele Daniel.

În martie 1990 a fost hirotonit episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu titlul „Lugojanul”. Câteva luni mai târziu, la 1 iulie 1990, a fost înscăunat Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

La 30 septembrie 2007, Daniel Ciobotea a devenit Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

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