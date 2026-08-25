Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, le-a transmis un mesaj elevilor, părinților și cadrelor didactice cu ocazia începerii anului școlar 2026-2027. Reprezentantul BOR a evidențiat rolul educației creștine în formarea copiilor și tinerilor și a vorbit despre importanța orei de Religie în procesul educațional.

În mesajul său, Patriarhul Daniel a evidențiat rolul familiei, Bisericii și școlii în educarea copiilor și în transmiterea valorilor creștine.

„La începutul anului şcolar 2026 - 2027, îi binecuvântăm pe elevi şi părinţi, învăţători şi profesori, îndemnându-i, cu dragoste părintească, să cultive valorile credinţei în familie, în biserică, în şcoală şi în societate, împlinind astfel cuvântul Domnului Iisus Hristos: ‘Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca aceştia’. În familia creştină, credinţa se trăieşte şi se transmite prin rugăciune, ca iubire faţă de Dumnezeu, şi prin fapte bune, ca iubire faţă de semeni. Copiii şi tinerii sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, pentru Biserică şi pentru popor. Prin educaţia lor creştină, ei pot deveni nu doar buni cetăţeni ai patriei terestre, ci şi cetăţeni ai patriei cereşti, adică sfinţi în calendarul Bisericii Ortodoxe, ca de pildă cei opt sfinţi din familia Sfântului Ierarh Vasile cel Mare sau din familia Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu”, se arată în mesajul Patriarhului Daniel.

Patriarhul BOR a vorbit și despre rolul educației religioase în școală, subliniind că disciplina urmărește mai mult decât transmiterea unor informații.

„În acord cu documentele educaţionale internaţionale, care pun accent pe importanţa cultivării valorilor în şcoală, elementele de conţinut ale disciplinei şcolare Religie nu sunt centrate numai pe însuşirea de cunoştinţe, ci şi pe dobândirea de abilităţi şi comportamente, atitudini şi valori. În baza cooperării dintre parohii şi şcoli, se continuă şi anul acesta tradiţia Bisericii noastre de a ajuta copiii din familiile defavorizate, oferindu-le ghiozdane, rechizite şcolare sau haine. Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Maicii Domnului şi tuturor sfinţilor să dăruiască pace şi bucurie, sănătate şi ajutor tuturor elevilor, părinţilor, învăţătorilor şi profesorilor în noul an şcolar 2026 - 2027”, a transmis Patriarhul Daniel.

Potrivit acestuia, ora de Religie „contribuie la dezvoltarea identităţii personale, la cunoaşterea valorilor spirituale şi culturale ale umanităţii, propune elemente de morală aplicată, necesare sănătăţii spirituale a persoanei şi a comunităţii”.

Mesajul Patriarhului Daniel face referire și la sprijinul acordat elevilor aflați în situații dificile. Prin colaborarea dintre parohii și școli, Biserica Ortodoxă Română continuă să ofere copiilor din familii defavorizate ghiozdane, rechizite și haine.

Patriarhul Daniel le-a transmis elevilor, părinților și profesorilor urări de sănătate, pace și bucurie pentru noul an școlar.