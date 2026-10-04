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Se conturează noua echipă guvernamentală. Ce nume sunt vehiculate pentru ministerele-cheie

Se conturează noua echipă guvernamentală. Ce nume sunt vehiculate pentru ministerele-cheie
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Din cuprinsul articolului

Se fac ultimele calcule pentru viitorul Guvern. O posibilă formulă de guvernare, care ar beneficia de o majoritate parlamentară, ar fi fost convenită la Palatul Cotroceni.  Sorin Grindeanu ar urma să ocupe funcția de prim-ministru, iar mai multe nume cunoscute din politica românească sunt vehiculate pentru conducerea ministerelor importante. USR ar fi exclus din viitoarea alianță, în timp ce sprijinul parlamentar ar urma să vină de la PSD, o parte din PNL, UDMR și o facțiune din AUR, arată România TV.

Cum s-ar putea împărți ministerele în viitorul Guvern

Formula politică vehiculată ar reuni reprezentanți ai mai multor formațiuni, în încercarea de a asigura susținerea necesară pentru învestirea noului Executiv.

Printre numele avansate pentru funcții importante se numără Victor Ponta, Alexandru Nazare, George Maior și Mohamed Murad.

Sorin Grindeanu ar urma să fie premier, iar Victor Ponta ar putea prelua Ministerul Economiei

Potrivit informațiilor apărute, viitorul Guvern ar putea fi condus de Sorin Grindeanu, în timp ce portofoliile importante ar reveni unor politicieni cu experiență în administrație și în funcții publice.

Distribuția ministerelor vehiculată pentru noul Executiv ar fi următoarea:

  • Prim-ministru: Sorin Grindeanuu
  • Ministrul Apărării: George Maior
  • Ministrul Economiei: Victor Ponta
  • Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare
  • Ministrul de Interne: Cătălin Predoiu
  • Ministrul Turismului: Mohamed Murad

Alte nume menționate în legătură cu negocierile politice sunt Marius Lulea și Tanczos Barna, fără să fie prezentată o repartizare clară a portofoliilor pentru aceștia.

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu. Sursa foto: Facebook

USR ar putea rămâne în afara viitoarei coaliții

Conform scenariului vehiculat, USR nu ar urma să facă parte din noua formulă de guvernare. Susținerea parlamentară pentru învestirea Executivului ar putea fi asigurată de PSD, o parte a PNL, UDMR și o facțiune din AUR.

Dacă această variantă se va concretiza, configurația politică ar marca o schimbare importantă în negocierile pentru formarea noului Guvern.

Deocamdată, componența Executivului și distribuția portofoliilor reprezintă o variantă vehiculată, care nu a fost confirmată oficial de liderii partidelor sau de președintele Nicușor Dan.

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