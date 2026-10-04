Președintele Nicușor Dan a convocat o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare, programată luni, în încercarea de a pune capăt crizei politice și de a desemna un nou candidat pentru funcția de prim-ministru. Decizia vine după ce Parlamentul a respins, săptămâna trecută, Guvernul propus de liberalul Siegfried Mureșan, al treilea premier desemnat în ultimele cinci luni. Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, discuțiile de la Palatul Cotroceni vor începe la ora 14:00 și se vor desfășura pe parcursul întregii zile, cu reprezentanții tuturor formațiunilor politice parlamentare.

Următoarele consultări se vor desfășura după acest program:

Partidul Social Democrat – ora 14:00

Alianța pentru Unirea Românilor – ora 14:30

Partidul Național Liberal – ora 15:00

Uniunea Salvați România – ora 15:30

Uniunea Democrată Maghiară din România – ora 16:00

Grupul parlamentar al minorităților naționale – ora 16:30

Partidul S.O.S. România – ora 17:00

Partidul Oamenilor Tineri – ora 17:30

Grupul parlamentar Uniți pentru România – ora 18:00

Grupul parlamentar PACE – Întâi România – ora 18:30

Parlamentarii neafiliați – ora 19:00

La finalul acestei runde de discuții, șeful statului urmează să desemneze un nou candidat pentru funcția de premier, după ce încercările anterioare de formare a unei majorități guvernamentale au eșuat.

Potrivit articolului 85 din Constituție, președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru și numește Guvernul după ce acesta obține votul de încredere al Parlamentului.

Articolul 103 din Legea fundamentală prevede că:

„(1) Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

(2) Candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.

(3) Programul și lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor”.

Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură

Criza politică a început pe 5 mai, când Cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, la mai puțin de un an de la învestire. Guvernul fusese susținut inițial de PSD, PNL, USR, UDMR și Grupul parlamentar al minorităților naționale.

Anterior, PSD părăsise coaliția de guvernare și a inițiat moțiunea de cenzură, care a fost adoptată de Parlament cu sprijinul voturilor AUR. De atunci, România este condusă de un Guvern interimar, iar negocierile pentru formarea unei noi majorități nu au dus la un rezultat.

La 18 mai 2026, la un an de la câștigarea mandatului prezidențial, Nicușor Dan a organizat noi consultări cu partidele parlamentare, în încercarea de a găsi o soluție pentru ieșirea din impasul politic.

Pe 4 iunie, președintele l-a desemnat pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. Zece zile mai târziu, acesta și-a depus mandatul, după ce a constatat că nu poate obține sprijinul necesar pentru formarea unei majorități guvernamentale.

În aceeași zi, șeful statului l-a nominalizat pe liberalul Adrian Veștea pentru conducerea Executivului. Acesta a ajuns în fața Parlamentului pe 22 iunie, însă programul de guvernare și echipa propusă au fost respinse. Din cele 212 voturi valabil exprimate, 189 au fost „pentru” și 23 „împotrivă”.

A doua zi, Nicușor Dan a convocat o nouă rundă de consultări, însă discuțiile nu s-au soldat cu desemnarea unui alt candidat. La acel moment, președintele a indicat posibilitatea formării unui Guvern minoritar.

După o perioadă de aproape trei luni fără o nouă nominalizare, președintele a reluat consultările pe 17 septembrie, invitând din nou partidele parlamentare la Palatul Cotroceni. În urma discuțiilor, Nicușor Dan l-a desemnat pe liberalul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

Acesta a parcurs etapele constituționale și a prezentat Parlamentului programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Pe 30 septembrie, însă, Legislativul a respins din nou învestirea Guvernului, blocând o nouă încercare de formare a Executivului.

Președintele se afla în acea zi într-o vizită oficială în Cehia, de unde a anunțat organizarea unei noi runde de consultări. Nicușor Dan a transmis că, de această dată, va desemna un nou candidat pentru funcția de premier, excluzând varianta alegerilor anticipate, deși aceasta este posibilă din punct de vedere constituțional.

Noua rundă de discuții de luni este, astfel, o nouă încercare de a identifica o formulă politică ce poate obține susținerea majorității parlamentare și poate pune capăt celor cinci luni în care România a fost condusă de un Guvern interimar.