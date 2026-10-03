Președintele Nicușor Dan a salutat decizia agenției Standard & Poor’s de a menține ratingul de țară al României, subliniind că rezultatul reflectă eforturile întregii societăți și măsurile de disciplină financiară. Șeful statului a avertizat, însă, că situația nu permite relaxarea și că autoritățile trebuie să continue politicile economice actuale, indiferent de disputele politice.

La rândul său, premierul interimar Ilie Bolojan a atras atenția asupra riscurilor generate de prelungirea blocajului politic, avertizând că România ar putea pierde încrederea finanțatorilor dacă nu își respectă angajamentele. Liderul PNL a cerut viitorului guvern să mențină disciplina bugetară și să evite cheltuielile care nu au acoperire financiară.

Președintele Nicușor Dan a transmis, sâmbătă, că decizia agenției Standard & Poor’s de a menține ratingul de credit al României confirmă încrederea investitorilor în economia națională și rezultatele măsurilor de disciplină financiară.

„Decizia agenţiei Standard & Poor’s de a menţine ratingul de ţară confirma cǎ România este un partener de încredere pentru investiţii, iar economia noastră dă semnale de stabilitate. Acest rezultat este meritul întregii societăţi şi al politicilor de disciplinǎ financiarǎ”, a scris președintele pe Facebook. Șeful statului a subliniat că menținerea calificativului nu reprezintă un motiv pentru reducerea eforturilor de consolidare economică și bugetară.

„Nu este însă un moment de relaxare”, a avertizat Nicușor Dan.

Acesta a insistat asupra necesității continuării măsurilor care susțin stabilitatea economică și dezvoltarea țării, dincolo de interesele politice.

„Păstrarea acestei direcţii depinde de responsabilitatea noastră de a pune stabilitatea economică şi dezvoltarea pe primul loc, dincolo de mizele politice”, a adăugat președintele.

Premierul interimar Ilie Bolojan a susținut că respectarea angajamentelor asumate și limitarea risipei au contribuit la menținerea ratingului de țară al României. Liderul PNL a atras, totodată, atenția asupra consecințelor pe care le-ar putea avea prelungirea crizei politice.

„Dacă blocajul va continua, va fi imposibil să mai convingem finanţatorii că suntem frecventabili”, a transmis Ilie Bolojan.

Acesta a subliniat că viitorul Executiv va trebui să continue măsurile de disciplină financiară și să gestioneze atent resursele bugetare.

„Viitorul guvern trebuie să continue linia, să menţină cumpătarea şi să cheltuiască numai ce are”, a afirmat premierul interimar.

Agenția Standard & Poor’s a confirmat, la 2 octombrie 2026, ratingurile de credit suveran pe termen lung și scurt ale României, la „BBB-/A-3”, atât pentru datoria în valută, cât și pentru cea în moneda națională. Perspectiva asociată ratingului rămâne negativă.

Potrivit agenției, consolidarea fiscală continuă să înregistreze progrese, iar România a reușit să asigure peste 90% din alocările disponibile prin Mecanismul de redresare și reziliență până în septembrie 2026, prin adoptarea unor măsuri legislative.

S&P estimează că procesul de reducere a deficitului va continua și în perioada 2027-2028, susținut de procedura Uniunii Europene privind deficitul excesiv. Agenția de rating consideră, totuși, că riscurile asociate implementării măsurilor de consolidare bugetară și reducerii deficitului extern rămân ridicate.

Perspectiva negativă reflectă și vulnerabilitatea României la eventuale schimbări ale încrederii investitorilor, în condițiile unui necesar ridicat de finanțare externă și al unei ponderi importante a datoriei publice deținute de investitori nerezidenți.

S&P consideră că prelungirea impasului politic ar putea împiedica adoptarea măsurilor necesare pentru reducerea deficitului bugetar în următorii ani. Agenția atrage atenția că lipsa unui guvern funcțional poate întârzia reformele și poate afecta predictibilitatea politicilor economice.

În scenariul pesimist, agenția ar putea reduce ratingul României dacă dificultățile în formarea unui nou guvern vor împiedica aplicarea unui plan credibil de consolidare fiscală.

„Considerăm că există riscul ca eşecul implementării unei traiectorii credibile în materie de politică fiscală şi economică, nu numai că ar pune în pericol consolidarea bugetară, ci ar putea, de asemenea, să amplifice riscuri mai ample, precum deteriorarea încrederii investitorilor, creşterea costurilor de finanţare şi intensificarea presiunilor asupra balanţei de plăţi.”

Agenția avertizează și asupra posibilității ca eventualele perturbări de pe piața energiei să afecteze inflația, creșterea economică și situația finanțelor publice.

În schimb, perspectiva ar putea fi revizuită la stabilă dacă România va reuși să reducă deficitele bugetare și externe, printr-un plan economic credibil și susținut de un consens politic mai larg.

Raportul S&P atrage atenția asupra efectelor blocajului legislativ și asupra riscului de pierdere a unor finanțări europene. Potrivit agenției, România pierde 750 de milioane de euro din granturile Mecanismului de redresare și reziliență, ca urmare a neadoptării unei legi unitare privind salarizarea personalului din sectorul public.

S&P subliniază că lipsa unui sistem sustenabil de gestionare a cheltuielilor salariale reprezintă un risc pentru echilibrul bugetar, în condițiile în care acestea au reprezentat aproape un sfert din cheltuielile publice în 2025.

Agenția estimează că fondurile europene vor continua să susțină investițiile, inclusiv prin alocările rămase din politica de coeziune pentru perioada 2021-2027 și prin programul SAFE, în valoare de 16,8 miliarde de euro.

Totuși, instabilitatea politică și eventualele compromisuri adoptate în ultimul moment ar putea afecta aplicarea reformelor și reducerea deficitelor până în 2029.

Potrivit prognozelor agenției, economia României ar urma să se contracte cu 0,5% în 2026, pe fondul măsurilor de consolidare fiscală, al inflației ridicate generate de prețurile la energie și al scăderii salariilor reale.

Investițiile finanțate din fonduri europene sunt considerate principalul factor care ar putea limita efectele negative asupra activității economice.

S&P estimează că deficitul de cont curent va ajunge la 7,5% din PIB în 2026 și va rămâne ridicat în următorii ani, depășind cu aproximativ un punct procentual deficitul bugetar.

În ceea ce privește finanțele publice, agenția prognozează un deficit bugetar de 6,25% din PIB în 2026, în scădere față de nivelul de 7,9% din PIB înregistrat în 2025 și cel de 9,3% din PIB din 2024.

Reducerea deficitului este pusă pe seama măsurilor fiscale adoptate în perioada 2025-2026, printre care majorarea TVA și a accizelor, înghețarea salariilor și pensiilor și modificările aduse impozitării companiilor.

S&P estimează că deficitul bugetar ar putea coborî la 5% din PIB în 2028. În același timp, datoria publică netă a României ar putea ajunge la 60% din PIB în 2027, de la 52% la sfârșitul anului 2025.

Agenția consideră că viitorul guvern va trebui să găsească un echilibru între reducerea cheltuielilor și eventualele majorări ale salariilor și pensiilor, în condițiile în care România trebuie să respecte angajamentele asumate față de Comisia Europeană.