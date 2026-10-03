Procurorul general al Emiratelor Arabe Unite a oferit informații de o gravitate extremă privind incidentul aviatic care a dus la aterizarea neplanificată a unui charter comercial pe teritoriul Arabiei Saudite.

Anchetatorii suspectează că la mijloc a fost vorba despre o tentativă de act terorist pusă în executare de unul dintre membrii echipajului. Hamad Saif al-Shamsi a declarat sâmbătă, citat de agenția de stat WAM, că incidentul a avut loc la bordul zborului FZ1073, același avion care a transmis miercuri un cod de urgență și a fost deviat către Arabia Saudită, conform aljazeera.com.

Elementele anchetei ieșite la iveală conturează un scenariu dramatic derulat la mii de metri altitudine. Potrivit procurorului general, copilotul ar fi folosit toporul de urgență din cabina de pilotaj pentru a-l ataca pe comandantul aeronavei. Ulterior, acesta ar fi încercat să preia controlul asupra comenzilor avionului, scrie Aljazeera.

Un topor de urgență este un echipament aflat în cabina de pilotaj și este destinat utilizării în situații de urgență, inclusiv pentru spargerea sau tăierea unor componente ale aeronavei. În această situație, unealta de siguranță a fost transformată într-o armă albă împotriva pilotului principal.

Membrii echipajului și pasagerii au trecut prin momente de groază în timp ce aeronava naviga pe ruta dintre Emiratele Arabe Unite și Israel. Avionul Flydubai, care transporta aproximativ 180 de pasageri, a transmis miercuri un cod de urgență asociat unei posibile deturnări, în timp ce efectua un zbor din Dubai către Tel Aviv.

Lansarea semnalului de alertă a declanșat imediat procedurile internaționale de siguranță aeriană. În urma incidentului, aeronava a fost deviată și a aterizat de urgență în Arabia Saudită, iar autoritățile au intervenit pentru verificarea situației.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite investighează în continuare incidentul pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs și motivele atacului. Se caută răspunsuri la întrebări esențiale legate de radicalizarea sau starea psihologică a celui aflat la comanda secundară.

Anchetatorii verifică inclusiv eventualele legături ale copilotului și examinează probele fizice și digitale, precum și rezultatele verificărilor tehnice. Noile informații furnizate de procurorul general al Emiratelor Arabe Unite indică faptul că incidentul din cabina de pilotaj ar fi fost provocat chiar de copilot.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească motivul pentru care acesta ar fi atacat pilotul și dacă au existat alte persoane sau organizații implicate. Oficialii au dat asigurări că publicul va fi informat cu privire la concluziile finale ale dosarului. „Rezultatele finale vor fi anunțate imediat ce procedurile necesare vor fi finalizate”, a transmis procurorul general al Emiratelor Arabe Unite.