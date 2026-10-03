Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus că partenerii europeni au acționat corect prin apelarea la rezervele strategice de motorină. Măsura a fost luată pentru a stabiliza prețurile la pompă, urmând o solicitare transmisă direct de la Washington. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Casa Albă, în urma unei întrebări adresate de un jurnalist de la agenția de presă AFP.

Referindu-se la demersul transatlantic, liderul american a subliniat importanța resurselor de care dispune continentul european și impactul pe care îl vor avea acestea asupra pieței energetice globale.

„Am solicitat acest lucru. Europa dispune de rezerve mari de motorină şi va aduce o contribuţie majoră”, a adăugat Donald Trump.

Schimbare de poziție la Casa Albă privind interzicerea exporturilor Pe lângă aprecierile la adresa liderilor europeni, președintele american a oferit asigurări că oprirea livrărilor de combustibil peste hotare nu a reprezentat o opțiune fermă, deși subiectul fusese adus în discuție chiar de el cu puțin timp înainte.

„Nu vom impune nicio interdicţie asupra exporturilor”, a adăugat el. Liderul de la Casa Albă a asigurat de asemenea că o interdicţie a exporturilor de motorină „nu a fost niciodată cu adevărat luată în considerare”, deşi el însuşi a menţionat recent o astfel de ipoteză.

Această clarificare vine după ce, la 22 septembrie, președintele american se declarase în favoarea unei astfel de măsuri drastice. Deși un astfel de pas ar fi putut ieftini temporar carburanții pe piața internă americană, scenariul amenința să dezechilibreze grav aprovizionarea la nivel internațional.

Ipoteza sistării livrărilor din SUA a provocat o stare de alertă majoră în cadrul Uniunii Europene, având în vedere dependența energetică ridicată. Jumătate din cantitatea totală de motorină importată de statele membre ale Uniunii Europene provine direct din rafinăriile americane.

Pentru a preveni o criză de proporții și pentru a calma piețele financiare, liderii marilor economii din gruparea G7 au ajuns vineri la o înțelegere extrem de importantă. Aceștia au stabilit deblocarea unei cantități impresionante de resurse energetice, de până la 100 de milioane de barili de motorină și țiței, pe parcursul următoarelor patru luni. În plus, membrii G7 au convenit formal să nu aplice restricții sau interdicții la exporturile dintre ei, eliminând astfel riscul unui blocaj comercial.

Tensiunile legate de piața carburanților au o conotație politică extrem de puternică la Washington. Scumpirea accentuată a benzinei și a motorinei generează o nemulțumire profundă în rândul populației americane, chiar înaintea alegerilor decisive pentru configurarea Congresului Statelor Unite. Rezultatul acestui scrutin va determina raportul de putere politic și controlul asupra legislativului până la finalul mandatului prezidențial actual.