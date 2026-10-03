Președintele României, Nicușor Dan, și premierul Italiei, Giorgia Meloni, au reunit 17 state membre ale Uniunii Europene pentru a susține menținerea finanțării agriculturii și a politicii de coeziune în viitorul buget european pentru perioada 2028-2034. Demersul are loc în contextul negocierilor privind viitorul Cadru Financiar Multianual al UE.

Liderii statelor din grupul „Prietenii Coeziunii” au transmis o scrisoare comună premierului irlandez Micheál Martin, care deține în prezent președinția Consiliului Uniunii Europene. Documentul susține păstrarea celor două politici printre prioritățile bugetare ale Uniunii, în paralel cu finanțarea unor noi obiective europene.

Nicușor Dan a anunțat că statele participante urmăresc menținerea finanțării pentru agricultură și coeziune, în condițiile în care viitorul buget trebuie să răspundă și altor provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană.

„Ne propunem menținerea nivelului global al finanțării pentru Politica de coeziune și Politica agricolă comună”, a transmis președintele, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Poziția comună a statelor din grupul „Prietenii Coeziunii” vizează protejarea fondurilor destinate Politicii de Coeziune și Politicii Agricole Comune, dar și asigurarea unor resurse suplimentare pentru alte domenii considerate prioritare.

Printre acestea se numără securitatea și apărarea, competitivitatea economică, conectivitatea, securitatea energetică și reziliența. Liderii susțin că noile obiective ale Uniunii trebuie finanțate fără ca politicile tradiționale de sprijin pentru dezvoltarea regiunilor și agricultură să își piardă importanța.

„În același timp, reafirmăm disponibilitatea de a lucra în mod constructiv la noi resurse proprii, care ar putea atenua presiunea asupra bugetelor naționale”, a mai transmis președintele României.

Comisia Europeană a înaintat pentru perioada 2028-2034 o propunere de buget multianual în valoare de aproximativ 2.000 de miliarde de euro. Planul presupune modificări ale principalelor instrumente de finanțare ale Uniunii și a generat dezbateri între statele membre, inclusiv în privința fondurilor pentru agricultură și coeziune.

Negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual urmează să continue în perioada următoare, iar statele membre încearcă să ajungă la un acord privind distribuirea resurselor între prioritățile tradiționale și noile provocări europene.