Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, lansează atcuri dure la adresa președintelui Nicușor Dan, acuzându-l de încălcarea legii fundamentale a țării. Depășirea atribuțiilor constituționale prin încercarea de a dicta componența viitoarei formule de guvernare reprezintă, în opinia reprezentantului AUR, un derapaj grav care pune în pericol fundamentele democrației și ignoră voința exprimată de alegători prin vot.

Liderul grupului parlamentar AUR din Senat critică decizia șefului statului de a impune condiții legate de partidele care pot intra la guvernare.

„Nicuşor Dan încalcă Constituţia, cu bună ştiinţă şi la lumina zilei, atunci când condiţionează mandatul de prim-ministru de neacceptarea la guvernare a unui partid sau a altuia. Nicuşor Dan nu poate să fie, în acelaşi timp, şi preşedinte, şi Parlament. El trebuie să îşi îndeplinească îndatoririle de preşedinte şi să lase partidelor parlamentare atribuţia de a forma majorităţi parlamentare”, a transmis, sâmbătă, într-un comunicat de presă, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Poziția exprimată de președinte se bazează, potrivit reprezentantului AUR, pe două afirmații neadevărate. În primul rând, formațiunea politică subliniază că nu a propus niciodată ieșirea României din Uniunea Europeană sau din structurile NATO. În al doilea rând, formațiunea respinge ideea că ar susține o creștere a deficitului bugetar, arătând că obiectivul său este reducerea drastică a cheltuielilor inutile din sistemul bugetar.

Analiza liderului senatorilor AUR continuă prin compararea situației actuale cu momente istorice critice din trecutul țării.

”Minciuna şi abuzul de putere, ambele prezente în discursul public al lui Nicuşor Dan, constituie reţeta sigură spre dictatura personală. Ceea ce face astăzi Nicuşor Dan cu AUR a făcut ieri cu PNL şi va face, pe rând, cu toate partidele. Să ne aducem cu toţii aminte unde a dus dictatura lui Carol al II-lea: la pierderea de teritorii şi la distrugerea ţării. Orice suprimare a democraţiei, chiar dacă este făcută de un olimpic internaţional la matematică, este o crimă monstruoasă şi poartă acelaşi nume: dictatură personală!”, a mai declarat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Reacția formațiunii vine după ce președintele Nicușor Dan a afirmat că va impune drept condiție partidelor politice izolarea AUR de actul de guvernare. Șeful statului susține că o participare a acestei formațiuni la decizia executivă ar aduce prejudicii majore parteneriatelor strategice și relațiilor internaționale pe linie de securitate și integrare europeană, context pe care România nu și-l poate permite în prezent.

Întrebat direct dacă desemnarea viitorului premier va depinde de necooptarea AUR în coaliție, Nicușor Dan a confirmat ferm această intenție. „Răspunsul este afirmativ. Nu dintr-o lipsă de respect faţă de simpatizanţii AUR, ci pentru un mandat pe care cetăţenii mi l-au dat acum un an şi patru luni şi mandatul ăsta spune păstrarea direcţiei pro-occidentale şi o traiectorie financiară fără turbulenţe pentru o stabilizare financiară a României şi, din păcate, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplineşte aceste condiţii”, a declarat președintele.

Președintele a completat explicând din nou că o eventuală intrare a formațiunii la putere ar deteriora legăturile cu aliații externi pe chestiuni cruciale de securitate și politică europeană.

„România nu îşi permite asta în momentul ăsta şi ăsta e mandatul pe care cetăţenii mi l-au dat acum un an şi patru luni”, a mai declarat preşedintele.

Calendarul politic se anunță strâns pentru începutul săptămânii. Șeful statului a convocat noi runde de consultări cu partidele parlamentare la Palatul Cotroceni pentru ziua de luni, urmând ca în cursul aceleași seri să anunțe numele candidatului desemnat pentru funcția de prim-ministru.