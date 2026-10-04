Autoritățile ruse au anunțat duminică că 559 de drone ucrainene au fost doborâte în cursul nopții, inclusiv unele în apropiere de Moscova, informează EFE.

Aeronavele inamice au fost distruse deasupra a 14 regiuni, a peninsulei Crimeea anexată și a mărilor Neagră și Azov, potrivit raportului de dimineață al Ministerului rus al Apărării.

Între timp, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a raportat neutralizarea a nouă drone în vecinătatea capitalei. În plus, 28 de aparate de zbor fără pilot au fost distruse în regiunea Kaluga, situată la granița cu regiunea Moscova. De asemenea, 18 drone inamice au fost neutralizate în cursul nopții în Tula, o altă regiune care se învecinează cu Moscova.

De partea cealaltă a frontului, cinci persoane au fost rănite în regiunea ucraineană Sumî, situată în nordul țării invadate de Rusia, în urma unui atac desfășurat în noaptea de sâmbătă spre duminică în cadrul căruia forțele ruse au utilizat 135 de drone și mai multe rachete.

Potrivit unei postări pe Telegram a lui Oleg Grigorov, oficial în cadrul administrației regiunii Sumî, un atac rusesc asupra unei zone rezidențiale s-a soldat cu rănirea a cinci persoane, dintre care două se află în stare gravă.

Forțele aeriene ucrainene au anunțat pe contul lor de Telegram că Rusia a lansat un atac cu 135 de drone de diverse tipuri, dintre care 125 au fost "distruse sau neutralizate".

Apărarea aeriană ucraineană a raportat, de asemenea, distrugerea a două rachete de croazieră, deși nu a reușit să împiedice lovituri în cinci locații din întreaga țară. Resturile dronelor distruse au provocat, de asemenea, impacturi în alte cinci locuri.

De asemenea, potrivit dpa, un atac rusesc a declanșat o alertă de dronă la Kiev după sosirea cancelarului german Friedrich Merz, duminică, primarul Vitali Kliciko raportând un impact asupra carosabilului Podului de Nord peste Nipru din capitala ucraineană.

Kliciko a anunțat pe Telegram că resturi ale unui obiect zburător doborât au căzut pe acoperișul unei clădiri rezidențiale. El raportase deja o alertă de dronă în primele ore ale dimineții de duminică.

Cancelarul Friedrich Merz a sosit la Kiev cu trenul duminică dimineața într-o vizită neanunțată, Germania fiind cel mai mare susținător al Ucrainei în lupta sa împotriva războiului declanșat de Rusia, care durează deja de peste patru ani și jumătate. Ministerul rus de Externe îi avertizase anterior pe europeni să nu călătorească și să nu stea în Ucraina.