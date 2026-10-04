Reprezentanții a peste 70 de organizații neguvernamentale și iubitori de animale din întreaga țară vor participa, duminică, la un protest în București, prin care vor să atragă atenția asupra modului în care autoritățile gestionează situația animalelor de companie, a celor fără stăpân, a animalelor de fermă și a speciilor sălbatice. Manifestația este organizată de Federația Împreună pentru Animale, cu ocazia Zilei Internaționale a Animalelor, marcată pe 4 octombrie. Organizatorii susțin că evenimentul urmărește să determine autoritățile să ia măsuri pentru protejarea drepturilor animalelor și îmbunătățirea condițiilor în care acestea trăiesc.

La protest sunt așteptați participanți din Iași, Timișoara, Constanța, Satu Mare, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Suceava și din alte orașe ale țării. Reprezentanții Federației atrag atenția asupra problemelor legate de gestionarea câinilor și pisicilor fără stăpân, exploatarea animalelor de fermă și protecția faunei sălbatice.

„Oameni din Iaşi, Timişoara, Constanţa, Satu Mare, Târgu Jiu, Târgu Mureş, Suceava şi din alte oraşe ale ţării vin la Bucureşti pentru a atrage atenţia autorităţilor că, deşi animalele nu pot vorbi, există oameni care le reprezintă şi le apără drepturile. România se află la coada clasamentului european în privinţa gestionării câinilor fără stăpân. Nu are o legislaţie specifică pentru gestionarea situaţiei pisicilor, caii sunt exploataţi uneori până la moarte, unele găini ouătoare sunt ţinute în condiţii primitive, iar animalele sălbatice rămân fără apărare în faţa barbariei oamenilor”, arată organizatorii.

Organizatorii fac referire la modul în care alte țări europene gestionează acest sector.

„Statul român continuă să cheltuiască milioane de euro pentru eutanasiere, fără să aibă un program naţional de sterilizare. Doar în ultimii ani, peste 200.000 de câini au fost eutanasiaţi, iar problema rămâne endemică la nivel naţional. În timp ce, în Europa, animalele de companie sunt recunoscute ca membri ai familiei, în România acestea sunt considerate încă bunuri, iar cazurile de cruzime, în loc să scadă, se înmulţesc. Pentru animalele care nu pot vorbi, oamenii au ales să o facă”, transmit organizatorii.

Protestul va începe la ora 14:00, când participanții se vor aduna în fața Teatrului Național București. O oră mai târziu, aceștia vor pleca în marș către Piața Victoriei, unde manifestația va continua în fața Guvernului României.