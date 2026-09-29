Hrănirea unui animal de companie pare, la prima vedere, unul dintre cele mai simple aspecte ale îngrijirii zilnice: pui mâncare în bol, animalul mănâncă, iar rutina se repetă. Realitatea este, însă, mult mai nuanțată, iar numeroase studii din domeniu arată că o mare parte dintre problemele de sănătate întâlnite la câini și pisici - de la obezitate, până la afecțiuni digestive sau deficiențe nutriționale - își au originea tocmai în greșeli de alimentație, comise fără intenție de proprietari bine intenționați, dar insuficient informați.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este alegerea unui produs alimentar generic, fără a ține cont de nevoile specifice ale speciei, rasei, vârstei sau nivelului de activitate al animalului. O hrana pisici aleasă corect, cu un conținut ridicat de proteină animală și un profil nutrițional adaptat acestei specii, susține sănătatea urinară și digestivă pe termen lung, exact datorită fiziologiei particulare a felinelor, adaptată unei diete bogate în proteine.

Una dintre cele mai răspândite greșeli, valabilă atât pentru câini, cât și pentru pisici, este stabilirea porțiilor zilnice fără a consulta recomandările producătorului sau fără a ține cont de greutatea reală a animalului. Mulți proprietari umplu bolul „cu ochiul", bazându-se pe cât pare să mănânce animalul cu poftă, nu pe necesarul caloric real, calculat în funcție de greutate, vârstă și nivel de activitate. Această practică este una dintre principalele cauze ale obezității la animalele de companie, o problemă de sănătate în creștere constantă în ultimii ani, cu implicații serioase asupra articulațiilor, inimii și speranței de viață.

Ambalajele pentru hrana caini comercială includ, de regulă, tabele de porționare orientative, dar acestea sunt adesea ignorate sau interpretate aproximativ. Cântărirea periodică a animalului și ajustarea porțiilor în funcție de evoluția greutății rămân cele mai eficiente metode de a preveni acest tip de problemă, mult mai precise decât estimarea vizuală a cantității de hrană.

Un alt obicei frecvent întâlnit este schimbarea rapidă a mărcii sau a tipului de hrană, fără o perioadă de tranziție. Sistemul digestiv al câinilor și pisicilor are nevoie de timp pentru a se adapta la o nouă compoziție nutrițională, iar o schimbare bruscă poate provoca diaree, vărsături sau refuzul temporar al hranei. Specialiștii recomandă o tranziție graduală, de aproximativ șapte până la zece zile, în care noua hrană este amestecată treptat cu cea veche, în proporții din ce în ce mai mari, până la înlocuirea completă.

Această regulă este valabilă atât pentru schimbarea între mărci diferite, cât și pentru trecerea de la o formulă pentru pui sau junior la una pentru adulți sau seniori, momente care presupun, de fiecare dată, o compoziție nutrițională diferită, adaptată nevoilor specifice ale respectivei etape de viață.

Oferirea resturilor de la masa proprietarilor rămâne unul dintre cele mai răspândite obiceiuri, deși mulți nu își dau seama de riscurile reale asociate acestei practici. Dincolo de dezechilibrele nutriționale create de un aport suplimentar de calorii, neplanificat, anumite alimente considerate inofensive pentru oameni sunt de-a dreptul toxice pentru animale: ciocolata, ceapa, usturoiul, strugurii sau xilitolul, un îndulcitor artificial prezent în tot mai multe produse, pot provoca reacții severe, uneori chiar fatale, la câini și pisici.

Chiar și alimentele considerate „sigure", precum carnea gătită fără condimente, pot dezechilibra raportul nutrițional calculat cu atenție în hrana comercială, mai ales atunci când sunt oferite frecvent și în cantități semnificative față de aportul caloric total zilnic.

O greșeală mai puțin discutată, dar surprinzător de frecventă în gospodăriile cu mai multe animale, este oferirea aceleiași hrane atât câinilor, cât și pisicilor, fără a ține cont de diferențele nutriționale fundamentale dintre cele două specii. O hrană pentru câini formulată corect acoperă necesarul specific acestei specii, mai apropiate de omnivori din punct de vedere digestiv, dar nu conține suficientă taurină pentru pisici, un aminoacid esențial acestei specii, motiv pentru care fiecare animal ar trebui hrănit cu un produs gândit special pentru nevoile lui.

În gospodăriile cu mai multe animale, separarea fizică a punctelor de hrănire și supravegherea atentă a consumului rămân esențiale pentru a preveni acest tip de confuzie alimentară, mai ales atunci când animalele au acces liber unele la mâncarea celorlalte.

Hrănirea corectă nu se rezumă doar la alegerea alimentelor solide, ci include și asigurarea unui aport adecvat de apă proaspătă. Această problemă este deosebit de relevantă la pisicile hrănite exclusiv cu hrană uscată, specie care are, prin natura sa, un instinct redus de a bea apă suficientă. Combinarea hranei uscate cu porții de hrană umedă sau instalarea unor fântâni de apă, care încurajează consumul prin mișcarea constantă a apei, poate reduce semnificativ riscul de afecțiuni renale sau urinare, frecvente la pisicile hidratate insuficient pe termen lung.

Tot mai mulți proprietari, informați parțial din surse online, ajung să administreze suplimente alimentare animalelor lor fără o recomandare veterinară prealabilă. Deși intenția este, de regulă, una bună, excesul anumitor vitamine sau minerale poate fi la fel de dăunător ca deficitul lor, mai ales în cazul vitaminelor liposolubile, care se acumulează în organism și pot atinge, în timp, niveluri toxice. O hrană comercială de calitate, formulată complet și echilibrat, elimină de cele mai multe ori nevoia unei suplimentări, exceptând cazurile cu recomandare medicală specifică.

Hrănirea corectă a unui animal de companie presupune mai multă atenție decât pare la prima vedere, iar multe dintre greșelile frecvente nu vin din neglijență, ci din lipsa unor informații esențiale, ușor de corectat. Alegerea unei hrane adaptate speciei și vârstei, porționarea corectă, tranziția graduală între produse și evitarea resturilor de la masă rămân principiile de bază care pot preveni majoritatea problemelor de sănătate legate de alimentație, contribuind direct la o viață mai lungă și mai sănătoasă pentru companionii noștri.

Sursa foto: Magnific.com