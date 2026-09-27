Te-ai așezat la masă, ai comandat un preparat care pe meniu părea generos, iar când a venit farfuria ai constatat că garnitura abia se vede. Cartofii sunt puțini, salata e decorativă, iar orezul încape în două linguri. Dacă vrei o porție normală de garnitură, plătești supliment. Și nu puțin.

Multe restaurante țin prețul preparatului principal la un nivel acceptabil, dar reduc intenționat garnitura. Efectul este dublu: farfuria arată „premium” pentru că nu e supraîncărcată, iar clientul care vrea să mănânce pe săturate comandă extra.

Suplimentul de cartofi, legume sau orez costă adesea aproape cât un preparat simplu. Marja de profit la garnituri este foarte mare, pentru că materia primă e ieftină, iar prețul de vânzare rămâne ridicat.

Aceeași logică se aplică și la sosuri sau pâine. Uneori pâinea se aduce automat, alteori se taxează separat. Sosul care ar trebui să însoțească preparatul apare ca opțiune cu plată. Clientul care nu întreabă din timp află abia la notă.

Un alt mecanism frecvent este umflarea prețului la „specialitatea zilei” sau la „recomandarea chef-ului”. Denumirea sună proaspăt și limitat, deci pare meritată.

În realitate, uneori este vorba despre un preparat din meniul obișnuit, reambalat, sau despre ingrediente care trebuie consumate rapid. Prețul este mai mare tocmai pentru că eticheta de „special” reduce comparația directă cu restul meniului.

Clientul nu mai verifică gramajul și nu mai compară cu preparate similare. Cumpără povestea, nu neapărat valoarea.

Întreabă de la început ce conține porția și cât greutatea garniturii.

Cere clar dacă pâinea, sosul sau legumele sunt incluse.

Compară prețul suplimentului de garnitură cu prețul unui preparat simplu din meniu. Dacă e aproape egal, e semnal de alarmă.

La „specialitatea zilei”, întreabă ce conține exact și dacă există un preparat similar la preț mai mic.

Restaurantele cinstite oferă porții corecte și prețuri transparente. Cele care țin garnitura minimală și umflă suplimentele mizează pe faptul că puțini clienți contestă nota.

Odată ce știi mecanismul, poți cere exact ce vrei și poți decide dacă merită sau nu să plătești în plus. Farfuria frumoasă nu înseamnă întotdeauna farfurie îndestulătoare.