Celulă de criză pe Aeroportul Otopeni. Alertă cu bombă într-un avion sosit de la Milano

O alertă cu bombă a fost declanșată joi, 5 noiembrie 2026, pe Aeroportul Otopeni din București, după ce echipajul unei aeronave Wizz Air, sosită de la Milano, a informat turnul de control despre o amenințare. Avionul a aterizat la ora 11:09, având la bord 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului. SRI a anunțat constituirea unei celule de criză și aplicarea procedurilor de securitate.

Serviciul Român de Informații a anunțat joi că autoritățile aeroportuare au fost informate despre o posibilă amenințare cu bombă la bordul unei aeronave Wizz Air care efectua o cursă de la Milano la București.

Avionul a aterizat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă la ora 11:09, iar echipajul a comunicat situația turnului de control.

”Turnul de control al Aeroportuluii Internaţional Henri Coandă Bucureşti a fost anunţat de către echipajul aeronavei Wizz sosită de la Milano, care a aterizat la ora 11:09, cu privire la o ameninţare cu bombă”, anunţă, joi, SRI.

În urma sesizării, la nivelul aeroportului a fost activată o celulă de criză, pentru gestionarea incidentului.

Potrivit informațiilor transmise de SRI, la bordul aeronavei se află 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului.

Toate cele 189 de persoane urmează să fie debarcate și conduse în terminalul aeroportului.

Autoritățile au declanșat procedurile specifice pentru verificarea amenințării și gestionarea situației de securitate.

SRI a anunțat că operațiunile necesare vor fi desfășurate la fața locului, după debarcarea persoanelor aflate în avion.

Până la momentul comunicării informațiilor, autoritățile nu au anunțat descoperirea unui dispozitiv exploziv în aeronavă.

De asemenea, nu au fost transmise rezultate ale verificărilor de securitate sau alte detalii privind proveniența amenințării.

Incidentul este gestionat prin procedurile activate la Aeroportul Henri Coandă, după sesizarea primită de la echipajul avionului Wizz Air.