Daithi O’Corrain, un cetățean irlandez în vârstă de 48 de ani, activist anti-Israel, a distrus un avion militar american C-130 Hercules, parcat pe aeroportul Shannon din Irlanda, potrivit rechizitoriului Departamentului de Justiție al SUA.

Bărbatul a pătruns în zona securizată a aeroportului în dimineața zilei de 11 aprilie 2026, a forțat intrarea în aeronavă și a rămas în interior timp de mai multe ore, provocând avarii majore. Avionul, evaluat la aproximativ 60 de milioane de dolari, a fost declarat inutilizabil și nu va mai putea reveni în serviciu.

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a anunțat pe 17 noiembrie că O’Corrain, cunoscut și sub numele de David Curran, a fost pus sub acuzare pentru distrugerea unei proprietăți a guvernului american. Rechizitoriul descrie o acțiune pregătită timp de mai multe luni și prezintă în detaliu metodele folosite pentru avarierea aeronavei.

Potrivit documentului procurorilor americani, extremistul anti-Israel O’Corrain a trecut de perimetrul de securitate al aeroportului și a ajuns la avionul C-130H al Gărzii Naționale Aeriene a SUA. A forțat mecanismul de închidere al ușii din spate, a intrat în aeronavă și s-a baricadat în interior, folosind instrumente și materiale aduse cu el.

În următoarele ore, a tăiat grupuri de cabluri și conducte hidraulice, a deteriorat instalația de oxigen lichid, a perforat conductele de aer și a distrus instrumentele de bord din cabina de pilotaj. Procurorii afirmă că a spart toate indicatoarele din cockpit.

Bărbatul ar fi adus la bord și mai multe capsule cu galiu, un metal care se lichefiază la temperatura camerei și poate coroda aluminiul, material din care este construită în mare parte aeronava. Substanța putea provoca deteriorări suplimentare structurii avionului.

Echipajul a descoperit intruziunea după ce s-a întors la aeronavă pentru a continua deplasarea către următoarea destinație. Membrii echipajului l-au observat pe O’Corrain printr-un geam al cabinei de pilotaj și au alertat serviciul de securitate al aeroportului.

Bărbatul a ieșit apoi printr-o trapă de pe acoperișul avionului. Membrii echipajului l-au văzut lovind fuselajul cu un topor și introducând în rezervoarele de combustibil substanțe și obiecte, printre care rulmenți. Polițiștii irlandezi au ajuns la fața locului și l-au reținut.

Procurorii americani spun că atacul nu a fost un act spontan de vandalism. În lunile dinaintea incidentului, O’Corrain ar fi căutat informații despre construcția avionului C-130, ar fi cumpărat instrumente și materiale necesare distrugerii componentelor și ar fi căutat coordonatele unor puncte de acces în perimetrul aeroportului.

De asemenea, ar fi folosit o aplicație pentru urmărirea deplasărilor aeronavelor, inclusiv a celor militare, și ar fi cercetat incidente anterioare în care avioane americane de la Shannon fuseseră vizate.

Un detaliu menționat în rechizitoriu privește instalația de oxigen lichid. O’Corrain a strâns și a deteriorat conducta, dar nu a tăiat-o complet. Procurorii afirmă că secționarea acesteia ar fi putut provoca o explozie de proporții în interiorul aeronavei.

Departamentul de Justiție estimează că avariile au făcut avionul imposibil de reparat pentru revenirea la zbor. Aeronava, în valoare de aproximativ 60 de milioane de dolari, a fost practic distrusă.

Susținătorii lui O’Corrain îl prezintă drept „activist pentru pace” și leagă acțiunea de opoziția față de implicarea Statelor Unite în conflictele din Orientul Mijlociu, inclusiv de sprijinul acordat Israelului în războiul antiterorist din Gaza.

Grupul de susținători este unul de activiști anti-Israel, care susțin că în Gaza ar avea loc un „genocid” în războiul declanșat după masacrul comis de teroriștii palestinieni din Hamas și alte organizații pe 7 octombrie 2023. Atunci, palestinienii au ucis aproximativ 1.200 de persoane, majoritatea civili, și au luat peste 250 de ostatici. Atacul a inclus și violuri, abuzuri asupra victimelor și ostaticilor, și profanări de cadavre.

O’Corrain este acuzat în Statele Unite de distrugerea unei proprietăți guvernamentale, infracțiune care poate fi pedepsită cu până la zece ani de închisoare. El nu se află în custodia autorităților americane. Potrivit relatărilor Associated Press, în Irlanda a fost arestat și este vizat și de acuzații de distrugere de bunuri și încălcare a proprietății.

Procurorul american Jamie McDonald a declarat că atacurile asupra echipamentelor militare americane nu vor fi tolerate. La rândul său, James C. Barnacle Jr., reprezentant al FBI, a afirmat că O’Corrain a provocat pagube de zeci de milioane de dolari și a pus în pericol operațiuni militare.

Incidentul nu este primul de acest fel de la aeroportul Shannon. În mai 2025, trei persoane au fost arestate după ce o dubă a trecut prin gardul aeroportului. Într-un alt caz, tot în mai, trei persoane au pătruns pe pistă și au vopsit un avion militar american, care a devenit temporar inutilizabil. În noiembrie 2025, alte trei persoane au intrat cu o dubă într-o zonă restricționată în care era parcată o aeronavă militară americană.

Aeroportul Shannon este un punct important de tranzit pentru trupele și echipamentele militare ale Statelor Unite care traversează Atlanticul.