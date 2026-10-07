Trei ani mai târziu, masacrul comis de teroriștii palestinieni din Hamas și alte grupări pe 7 octombrie încă nu este de domeniul trecutului pentru israelieni, scrie The Jeruslaem Post într-un editorial.

Războiul care a început în dimineața zilei de 7 octombrie rămâne nerezolvat. Gruparea teroristă Hamas nu a fost dezarmată, iar viitorul său în Gaza rămâne incert și întrebarea despre cine va guverna Gaza rămâne fără răspuns.

Acum trei ani, în această dimineață, Israelul s-a trezit la inimaginabil.

Teroriștii Hamas au încălcat granița cu Gaza, au invadat comunități și baze militare, au atacat un festival de muzică, au ucis aproximativ 1.200 de persoane și au târât 251 de ostatici în Gaza - toate acestea în câteva ore, în timp ce țara a suferit cea mai sângeroasă zi de la înființarea sa.

Trei ani mai târziu, poate fi tentant să ne gândim la 7 octombrie ca la un moment întunecat care aparține trecutului. Dar Israelul nu a avut niciodată șansa să-l transforme în ceva de acest gen.

Războiul care a început în acea dimineață nu a fost încă complet rezolvat.

Dincolo de Gaza, Iranul și aliații săi rămân o amenințare, iar Israelul continuă să se confrunte cu o regiune în care posibilitatea unui alt război nu este niciodată departe.

Așadar, pentru o mare parte a țării, ultimii trei ani au fost mai puțin despre a trece peste 7 octombrie și mai mult despre a trăi cu consecințele acesteia – și cu întrebările pe care le-a lăsat în urmă.

Însă pentru mulți israelieni, masacrul din 7 octombrie nu este pur și simplu ceva cu care au trăit. Încă o trăiesc.

Pentru foștii ostatici, libertatea însăși rămâne o amintire zilnică a ceea ce le-a fost luat. Emily Damari, răpită și rănită din casa ei din Kfar Aza, a vorbit despre cum captivitatea i-a schimbat relația cu cele mai obișnuite aspecte ale vieții.

„Astăzi, deschid frigiderul și spun mulțumesc”, a spus Damari. „Beau apă rece și spun mulțumesc.”

Eli Sharabi a petrecut 491 de zile în captivitate după ce a fost luat din kibuțul Be’eri. Soția sa, Lianne, și fiicele lor, Noiya și Yahel, au fost ucise pe 7 octombrie.

Fratele său, Yossi, a fost luat ostatic și a murit în Gaza. După eliberare, Sharabi a spus că a învățat în captivitate „cât de prețioasă poate fi fiecare moment și fiecare alegere”.

„Aleg viața”, a spus el. „Aleg să continui să trăiesc pe deplin, purtându-i în același timp pe Lianne, Noiya, Yahel și Yossi cu mine în tot ceea ce fac.”

Pentru Hagar Brodutch, care a fost răpită împreună cu cei trei copii ai săi și fiica unui vecin, întoarcerea la viață a fost un proces mai complicat decât ar sugera cuvântul „libertate”.

Ea a descris imensa luptă zilnică, în special pentru copii, și recent a început să urmeze cursuri de cofetărie ca o modalitate de a construi ceva nou.

„Este vorba despre mult mai mult decât să învăț să fac prăjituri”, a spus ea. „Este vorba despre a găsi o nouă cale, a crea ceva cu propriile mâini și a construi încetul cu încetul un viitor.”

Apoi, există cei pentru care nu se poate întoarce la viața pe care au avut-o înainte de 7 octombrie.

Fiul lui Michal Negri, maiorul (rezervanță) Roee Negri, în vârstă de 28 de ani, a fost ucis luptând împotriva teroriștilor Hamas în kibuțul Be'eri, după ce a petrecut ziua salvând civili.

Într-un interviu acordat publicației The Jerusalem Post, Negri a spus că trei ani nu au făcut prea mult pentru a diminua semnele de întrebare ridicate în acea dimineață. Mai presus de toate, ea dorește ca cei responsabili pentru eșecurile dinaintea zilei de 7 octombrie să fie trași la răspundere prin intermediul unei comisii de anchetă de stat.

„Toți cei care au fost în guvern, în orice poziție de conducere, trebuie să își asume responsabilitatea și să fie anchetați, astfel încât să fim siguri că nu se va mai întâmpla niciodată”, a spus ea.

„Cum puteți fi siguri că nu se va mai întâmpla niciodată dacă nu întrebați și nu puneți întrebări?”

Această întrebare este mai amplă decât o mamă îndurerată.

Israelul s-a schimbat dramatic din 7 octombrie, structurile politice și de apărare ale țării învățând lecții dureroase despre dușmanii săi, despre apărarea sa și despre propriile instituții. Dar lecțiile trebuie implementate, eșecurile examinate, deciziile puse la îndoială - și responsabilitatea stabilită.

Trei ani mai târziu, Israelul încă nu are o comisie de anchetă de stat privind cel mai grav dezastru național din istoria sa.

Aceasta înseamnă că 7 octombrie rămâne o chestiune neterminată. Pentru mulți israelieni, 7 octombrie nu este acum trei ani - este atât trecutul, cât și prezentul.

Înaintea alegerilor naționale din Israel, israelienii trebuie să-și amintească că dușmanii noștri nu sunt înăuntru, ci cei care încearcă să ne distrugă. Fie ca memoria celor uciși pe 7 octombrie 2023 și de atunci să fie binecuvântată.

În 7 octombrie 2023, teroriștii palestinieni din Hamas și alte grupări au ucis peste 1.000 de civili în case, pe străzi, în adăposturi și la festivalul Nova.

Părinții au fost împușcați în fața copiilor, iar copii foarte mici au fost uciși împreună cu părinții lor. Zeci de oameni au fost arși de vii în casele lor incendiate, în localități precum Be’eri, Kfar Aza și Nir Oz

Victimele au fost, de asemenea, mutilate: unele cadavre au fost arse, tăiate sau au prezentat răni grave, iar în mai multe cazuri trupurile au fost dezbrăcate și expuse.

Teroriștii palestinieni au comis și multe acte de violență sexuală, fiind găsite victime cu hainele ridicate sau îndepărtate și cu zonele intime expuse.

Unele dintre cadavre au fost fotografiate și filmate de atacatori, iar imaginile au fost distribuite ulterior pe rețelele sociale și pe canale de propagandă.

În alte cazuri, trupurile victimelor au fost transportate sau expuse public ca trofee de teroriștii palestinieni din Hamas.

În total au fost ucise peste 1.200 de persoane, iar peste 250 de israelieni au fost răpiți și duși în Gaza. Ancheta ONU a documentat aceste acte și a concluzionat că atacurile asupra civililor au inclus crime de război, tortură, tratamente crude, violență sexuală și luare de ostatici.

Hassan Eslaiah, freelancer folosit de AP și CNN, a intrat în Israel pe 7 octombrie și a fotografiat atacatorii în timp ce aceștia intrau în Kibbutz Nir Oz. Există imagini cu el lângă un tanc israelian incendiat. Ulterior, IDF l-a identificat drept membru al Brigăzii Khan Younis a Hamas, potrivit The Times of Israel.

Mohammed Fayq Abu Mostafa și Yasser Qudih, fotografi folosiți de Reuters, au fotografiat un tanc israelian incendiat și, în cazul lui Abu Mostafa, au fotografiat inclusiv linșarea unui militar israelian scos din tanc, potrivit HonestReporting.

Ashraf Amra, freelancer AP/Reuters, apare în relatări despre prezența fotografilor la atac și despre accesul lor la membrii grupării teroriste palestiniene Hamas și la ostatici. Într-un material citat de Jerusalem Post, Amra și Abu Mustafa au descris într-un live Instagram că erau acolo de la început și au documentat violențele.

Mai există și Yousef Masoud și Ali Mahmud, ale căror fotografii din 7 octombrie au fost folosite de AP.

UNRWA, agenția ONU pentru refugiații palestinieni, se află de mai mult timp în centrul unor acuzații grave formulate de Israel privind infiltrarea sa de către organizații teroriste palestiniene. În iulie 2024, Ministerul israelian de Externe a transmis agenției o listă cu 108 angajați pe care îi identifica drept membri Hamas sau ai Jihadului Islamic Palestinian, cerând concedierea acestora.

În cazul a nouă dintre aceștia, ONU a considerat că există suficiente dovezi pentru a fi concediați.

Investigațiile și operațiunile israeliene au scos la iveală și utilizarea unor facilități UNRWA de către Hamas. IDF a descoperit un centru subteran de date al teroriștilor palestinieni Hamas situat direct sub sediul UNRWA din Gaza City, precum și arme și o cameră de comandă în incinta sediului.

În decembrie 2024, documente analizate de New York Times și prezentate de Times of Israel indicau că 24 de angajați ai unor școli UNRWA din Gaza erau membri Hamas sau ai Jihadului Islamic, iar aproximativ jumătate aveau arme sau participaseră la antrenamente militare.