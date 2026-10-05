Foștii ostatici israelieni capturați în atacul Hamas din 7 octombrie 2023 spun că experiența captivității le-a schimbat radical perspectiva asupra vieții, iar libertatea și momentele obișnuite de zi cu zi au căpătat o valoare pe care înainte nu o percepeau la fel, potrivit Reuters. Mărturiile au fost prezentate pe 5 octombrie 2026, la aproape trei ani de la atacul care a declanșat războiul din Gaza.

Atacul din 7 octombrie 2023 a fost cea mai mortală zi din istoria Israelului. Aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise, iar 251 de oameni au fost luați ostatici și duși în Fâșia Gaza.

Printre aceștia s-au aflat civili și militari, femei, bărbați, copii și persoane în vârstă, atât israelieni, cât și cetățeni străini.

Cei mai mulți dintre supraviețuitorii eliberați au fost recuperați în cadrul unor acorduri de încetare a focului și schimburi de prizonieri, însă zeci de ostatici nu au supraviețuit captivității.

Emily Damari, în vârstă de 30 de ani, a fost răpită rănită din locuința sa din Kibbutz Kfar Aza și eliberată în ianuarie 2025. Pentru ea, revenirea acasă a schimbat inclusiv modul în care privește cele mai simple gesturi cotidiene.

„Libertatea a schimbat complet modul în care văd viața”, a declarat Damari pentru Reuters.

Fosta ostatică spune că acum acordă o valoare aparte unor lucruri care înainte puteau părea banale. Deschiderea frigiderului, consumul unui pahar cu apă rece sau faptul că se află acasă, alături de familie, au devenit motive de recunoștință.

„Recunoștința a devenit esențială pentru cine sunt”, a spus ea, adăugând că nu mai consideră libertatea și apropierea celor dragi lucruri garantate. După eliberare, Damari s-a căsătorit și a lansat o linie de îmbrăcăminte în Israel. Reuters

Eli Sharabi, în vârstă de 54 de ani, a fost capturat din Kibbutz Be'eri. Soția sa, Lianne, născută în Marea Britanie, și cele două fiice ale lor, Noiya, de 16 ani, și Yahel, de 13 ani, au fost ucise în timpul atacului. Fratele său, Yossi, a fost de asemenea luat ostatic și a murit în Gaza.

Sharabi a fost eliberat în februarie 2025, după 491 de zile de captivitate. El a relatat că a fost ținut într-un tunel, flămând, încătușat și bătut.

„Am învățat în captivitate cât de prețioasă poate fi fiecare clipă și fiecare alegere”, a spus Sharabi.

După revenirea în Israel, el s-a implicat într-un proiect destinat familiilor afectate de traume și dizabilități. Centrul pentru Familie Shalva Sharabi din Ashkelon poartă numele familiei sale și oferă sprijin celor care trec prin situații dificile.

„Eu aleg viața. Aleg să continui să trăiesc pe deplin”, a declarat el. Reuters

Hagar Brodutch, în vârstă de 43 de ani, a fost răpită din Kfar Aza împreună cu cei trei copii ai săi și cu fiica unor vecini. Copilul ajunsese în casa familiei Brodutch după ce părinții săi fuseseră uciși.

Familia a fost eliberată în noiembrie 2023, în timpul unui armistițiu de scurtă durată. Brodutch spune însă că revenirea la viața normală nu a fost simplă, în special pentru copii.

„Lupta zilnică este imensă, în special pentru copii”, a spus ea, explicând că ar putea trece mulți ani până când experiența captivității să devină doar o amintire și să nu mai definească viața familiei.

După eliberare, Brodutch a început cursuri de patiserie, un domeniu de care era pasionată de mult timp. Pentru ea, activitatea reprezintă atât o formă de terapie, cât și posibilitatea de a construi o nouă carieră.

„Este vorba despre găsirea unei noi căi, crearea a ceva cu propriile mele mâini și construirea încet a unui viitor”, a explicat ea. Reuters

Aviva Siegel, în vârstă de 65 de ani, a fost răpită din Kfar Aza împreună cu soțul său, Keith. Ea a fost eliberată în noiembrie 2023, în timp ce soțul ei a rămas în captivitate până în februarie 2025.

În perioada în care Keith era încă ostatic, Aviva s-a implicat în campania pentru eliberarea persoanelor ținute în Gaza. După reunirea familiei, spune că sprijinul copiilor, al nepoților și chiar al oamenilor pe care îi întâlnește întâmplător îi oferă putere.

„Simt că nu sunt singură și că există atât de multă iubire în această lume”, a declarat Siegel. „Mă simt foarte, foarte norocoasă că sunt în viață.” Reuters

Mărturiile foștilor ostatici evidențiază o problemă care continuă și după eliberare: recuperarea psihologică și reconstruirea vieții de zi cu zi.

Pentru unii, aceasta înseamnă apropierea de familie și prieteni. Pentru alții, implicarea în proiecte pentru comunitate sau găsirea unei noi profesii. În toate aceste cazuri, experiența captivității rămâne prezentă, chiar dacă viața începe să capete din nou un ritm normal.

La aproape trei ani de la atacul din 7 octombrie, foștii ostatici intervievați de Reuters descriu libertatea nu ca pe un concept abstract, ci prin lucruri concrete: o casă, o masă, o familie, o plimbare sau chiar un pahar cu apă rece.