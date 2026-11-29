Discuțiile desfășurate duminică între premierul israelian în exercițiu, Benjamin Netanyahu, și principalul său rival politic, Gadi Eisenkot, nu au dus la niciun rezultat concret. Deși șeful executivului de la Ierusalim a făcut o concesie neașteptată în încercarea de a-și salva cariera politică, cele două tabere nu au reușit să depășească disensiunile majore care le separă, potrivit informațiilor transmise de AFP.

Într-un comunicat comun emis de formațiunile Likud, condusă de Netanyahu, și Yashar, partidul lui Eisenkot, se precizează că întrevederea ”s-a desfăşurat într-o atmosferă serioasă, cele două partide depunând eforturi să depăşească divergenţele profunde care le despart”. Totuși, documentul nu menționează vreun progres și nici nu anunță o nouă rundă de discuții pentru perioada următoare.

Surse din mass-media israeliană relatează că Gadi Eisenkot i-a transmis tranșant lui Netanyahu că nu își va trăda partenerii de bloc politic pentru a bate palma cu el, invitându-l însă să se alăture ulterior viitoarei coaliții, dacă dorește acest lucru. Mai mult, publicațiile locale notează că echipele de negociatori ale celor două formațiuni au decis să anuleze o întâlnire care fusese deja stabilită.

Această rundă de discuții a venit la doar 24 de ore după ce Benjamin Netanyahu a surprins scena politică printr-o propunere inedită. Premierul în exercițiu s-a declarat dispus să îi cedeze lui Eisenkot primul mandat în cadrul unui executiv bazat pe principiul rotației, urmând ca cei doi lideri să facă schimb de funcții după o anumită perioadă.

Sâmbătă seara, șeful Likud a explicat că dorește să dea dovadă de ”responsabilitate” prin ”acceptarea ca Gadi Eisenkot să exercite primul funcţia de prim-ministru”.

Schimbarea bruscă de strategie a lui Netanyahu are loc cu doar câteva zile înainte de termenul limită de 6 decembrie, dată până la care Eisenkot are mandatul de a forma un nou cabinet. Mișcarea premierului vine pe fondul avansului înregistrat de rivalul său în negocierile purtate cu o formațiune ultraortodoxă și un partid al arabilor israelieni, o formulă care l-ar scoate definitiv pe Netanyahu din joc.

Pe lângă suspiciunile constante ale lui Eisenkot, care își acuză adversarul că trage intenționat de timp pentru a sabota formarea unui executiv, cei doi lideri au viziuni diametral opuse asupra unor subiecte sensibile. Printre acestea se numără crearea unei comisii independente care să investigheze atacul din 7 octombrie 2023, precum și viitorul controversatei reforme a sistemului judiciar.

Din cauza sistemului electoral proporțional din Israel, niciun partid nu poate obține singur majoritatea în Parlament, ceea ce impune negocieri complexe și alianțe fragile. Deși formula unui Guvern prin rotație a mai fost utilizată în trecutul politic al țării, precedentul nu este deloc încurajator pentru tabăra lui Eisenkot.

Benny Gantz, mentorul politic al lui Gadi Eisenkot, a trecut printr-o experiență similară în intervalul 2020-2021. La acea vreme, Netanyahu a preluat primul conducerea executivului, însă coaliția s-a prăbușit înainte ca Gantz să își poată prelua mandatul de premier.

În prezent, Benjamin Netanyahu justifică necesitatea unui cabinet de uniune națională prin nevoia de a proteja securitatea Israelului în fața amenințărilor venite dinspre Iran. Dincolo de argumentele de securitate, rămânerea la putere reprezintă o plasă de siguranță vitală pentru actualul premier, care este judecat într-un dosar de corupție. Deși săptămâna trecută procesul a luat o turnură favorabilă pentru el, după ce magistrații au exprimat dubii cu privire la soliditatea principalelor probe ale acuzării, pierderea funcției l-ar lăsa fără imunitate politică.

În interiorul blocului condus de Eisenkot, majoritatea aliaților resping ferm ideea unei colaborări cu Netanyahu. Singura voce diferită este cea a fostului prim-ministru Naftali Bennett, al cărui partid nu a parafat încă un acord oficial de coaliție. Acesta i-a solicitat lui Eisenkot să construiască împreună o majoritate strict ”sionistă”, care să excludă atât partidele arabe, cât și formațiunile ultraortodoxe.

Eșecul discuțiilor de duminică nu blochează însă celelalte piste de negociere deschise de Gadi Eisenkot, unde s-au înregistrat evoluții importante în ultimele zile. Sâmbătă seara, Mansour Abbas, liderul formațiunii arabe israeliene Raam, a făcut un pas politic major, catalogând în premieră, chiar dacă într-o manieră indirectă, gruparea islamistă palestiniană Hamas drept o organizație ”teroristă”. Această declarație este menită să îl facă mai frecventabil pentru electoratul și politicienii majorității evreiești.

În paralel, echipa lui Eisenkot poartă discuții intense cu partidul ultraortodox JUT, tema centrală fiind scutirea de la stagiul militar obligatoriu pentru membrii comunității ultraortodoxe.

Dacă va reuși să parafeze înțelegeri atât cu Raam, cât și cu JUT, Gadi Eisenkot își va asigura o majoritate de 63 de mandate din totalul de 120 din Knesset. În cazul în care negocierile nu vor fi finalizate până la termenul inițial din 6 decembrie, acesta are posibilitatea legală de a solicita președintelui Isaac Herzog o prelungire a mandatului cu încă două săptămâni.