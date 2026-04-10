Lumina Sfântă va fi adusă în condiții de securitate stricte de la Ierusalim. Scenariul de rezervă anunțat de Patriarhie

Lumina Sfântă de la Ierusalim va fi adusă și în 2026 în România, în Sâmbăta Mare, în ajunul Paștelui ortodox, în contextul unor restricții de securitate impuse în Orașul Vechi din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Ceremonia aprinderii are loc la Biserica Sfântului Mormânt, însă accesul este limitat, iar participarea redusă. Lumina va fi transportată cu o cursă aeriană specială de la Tel Aviv la București, urmând să fie distribuită în aceeași seară către bisericile din țară. Cu toate astea, Patriarhia Română a anunțat că există și un plan de rezervă, în cazul în care situația de securitate din regiune se deteriorează.

Ceremonia aprinderii luminii de la Ierusalim are loc, ca în fiecare an, în Sâmbăta Mare, la Biserica Sfântului Mormânt. În 2026, evenimentul se desfășoară în condiții diferite față de anii precedenți, din cauza conflictului din regiune și a măsurilor de securitate impuse.

Restricțiile au afectat deja celebrările din Săptămâna Mare catolică, iar situația rămâne instabilă. Accesul la locurile sfinte este limitat, iar numărul participanților la ritual este redus.

Situația de securitate este influențată de evoluțiile din regiune. Armistițiul este neclar: Iranul acuză Israelul că l-a încălcat după atacurile asupra Libanului, iar Statele Unite avertizează că acordul ar putea cădea dacă Strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă.

În același timp, negocierile dintre SUA și Iran sunt programate să reînceapă sâmbătă, chiar în ziua în care Lumina Sfântă este adusă în România.

Lumina va fi adusă în România cu o cursă aeriană specială, de la Tel Aviv la București, după ce delegația Patriarhiei Române a obținut un culoar de zbor de la Ministerul de Externe israelian, cu sprijinul Ambasadei României în Israel.

„Cu ajutorul Lui Dumnezeu, vom veni cu o cursă specială de la Tel Aviv, la București, cu Sfânta Lumină”, a precizat Ioan Meiu, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române la Ierusalim.

Lumina va ajunge în seara zilei de sâmbătă la Aeroportul Internațional Henri Coandă, unde va fi preluată de reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române din întreaga țară. Aceștia o vor duce mai departe și o vor distribui către bisericile din localitățile lor, astfel încât să ajungă în fiecare biserică înainte de slujba de Înviere.

În aceeași seară, în jurul orei 19:00, Lumina va fi primită la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de către Patriarhul Daniel.

Patriarhia Română a anunțat că există un plan de rezervă, în cazul în care situația de securitate din regiune se deteriorează.

„La această oră, există toate premisele ca Sfânta Lumină să fie adusă ca în fiecare an, însă, ținând cont de situația geopolitică actuală, marcată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, aducerea acesteia poate fi afectată doar într-un caz de forță majoră neprevăzută”, a transmis Patriarhia.

Într-o astfel de situație, „total nedorită și imposibil de anticipat”, Lumina va fi oferită de la Catedrala Patriarhală „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din București. Potrivit reprezentanților Patriarhiei, aici a fost păstrată aprinsă, într-o candelă specială, încă de la Paștele din 2025.

Tradiția aducerii Luminii Sfinte de la Ierusalim în România a început în anul 2009. Atunci, Lumina a fost adusă pentru prima dată în țară de Patriarhul Daniel și oferită credincioșilor în noaptea de Înviere.