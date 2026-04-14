Zile libere 2026. După Paște, românii beneficiază rapid de o nouă minivacanță

Calendarul zilelor libere din 2026 a adus românilor o minivacanță de Paște, urmată la scurt timp de un nou weekend prelungit de 1 Mai. Câte zile libere sunt și ce prevede legislația.

Anul 2026 include mai multe intervale de zile libere legale, stabilite prin Codul Muncii. Acestea oferă angajaților ocazii regulate de odihnă pe parcursul anului. Printre cele mai așteptate perioade se numără Sărbătorile Pascale, care aduc în mod tradițional mai multe zile libere consecutive.

În funcție de modul în care sunt poziționate în calendar, aceste zile pot genera minivacanțe fără a fi necesare zile suplimentare de concediu.

În 2026, Paștele ortodox a fost celebrat în luna aprilie. Conform legislației în vigoare, angajații au beneficiat de zile libere legale în Vinerea Mare, precum și în prima și a doua zi de Paște. Astfel, zilele nelucrătoare au fost 10 aprilie, respectiv 12 și 13 aprilie.

Prin includerea zilei de sâmbătă, intervalul liber a ajuns la patru zile consecutive.

Nu toate domeniile permit, însă, întreruperea activității în timpul sărbătorilor legale. Personalul din sănătate, industria alimentară sau alte servicii esențiale își desfășoară activitatea și în aceste zile.

Pentru aceste cazuri, legislația prevede măsuri de compensare. Angajații care lucrează în zilele de sărbătoare legală trebuie să primească zile libere în următoarele 30 de zile. Dacă acest lucru nu este posibil, aceștia beneficiază de un spor salarial de minimum 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate.

La scurt timp după perioada Paștelui, calendarul aduce o nouă oportunitate de repaus. Ziua Muncii, sărbătorită pe 1 mai, cade în 2026 într-o zi de vineri.

Această poziționare generează automat un weekend prelungit de trei zile, care include vineri, sâmbătă și duminică. Nu este necesară acordarea unei zile punte pentru a crea acest interval liber.

Codul Muncii prevede un total de 17 zile libere legale pe parcursul anului. Totuși, nu toate acestea oferă timp liber în zile lucrătoare.

În 2026, 12 dintre zilele libere sunt programate în timpul săptămânii. Dintre acestea, două se suprapun, ceea ce înseamnă că angajații vor beneficia, în mod efectiv, de 11 zile libere în cursul zilelor lucrătoare.