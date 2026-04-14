Zile libere 2026. După Paște, românii beneficiază rapid de o nouă minivacanță

Calendarul zilelor libere din 2026 a adus românilor o minivacanță de Paște, urmată la scurt timp de un nou weekend prelungit de 1 Mai. Câte zile libere sunt și ce prevede legislația.

Zile libere 2026. Calendarul sărbătorilor legale oferă perioade consecutive de repaus pentru angajați

Anul 2026 include mai multe intervale de zile libere legale, stabilite prin Codul Muncii. Acestea oferă angajaților ocazii regulate de odihnă pe parcursul anului. Printre cele mai așteptate perioade se numără Sărbătorile Pascale, care aduc în mod tradițional mai multe zile libere consecutive.

În funcție de modul în care sunt poziționate în calendar, aceste zile pot genera minivacanțe fără a fi necesare zile suplimentare de concediu.

Sărbătorile Pascale din 2026 au adus patru zile consecutive de pauză

În 2026, Paștele ortodox a fost celebrat în luna aprilie. Conform legislației în vigoare, angajații au beneficiat de zile libere legale în Vinerea Mare, precum și în prima și a doua zi de Paște. Astfel, zilele nelucrătoare au fost 10 aprilie, respectiv 12 și 13 aprilie.

Moscova acuză o tentativă de atac terorist. FSB a reținut trei suspecți, inclusiv un moldovean. Era vizat un politican de rang înalt. Video
Proces ciudat în SUA: ChatGPT, acuzat că a practicat avocatura fără licență, într-un caz cu implicații majore
Prin includerea zilei de sâmbătă, intervalul liber a ajuns la patru zile consecutive.

Legea stabilește modul de compensare pentru cei care lucrează în zilele libere

Nu toate domeniile permit, însă, întreruperea activității în timpul sărbătorilor legale. Personalul din sănătate, industria alimentară sau alte servicii esențiale își desfășoară activitatea și în aceste zile.

Pentru aceste cazuri, legislația prevede măsuri de compensare. Angajații care lucrează în zilele de sărbătoare legală trebuie să primească zile libere în următoarele 30 de zile. Dacă acest lucru nu este posibil, aceștia beneficiază de un spor salarial de minimum 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate.

Ziua de 1 Mai din 2026 creează un nou weekend prelungit fără zile punte

La scurt timp după perioada Paștelui, calendarul aduce o nouă oportunitate de repaus. Ziua Muncii, sărbătorită pe 1 mai, cade în 2026 într-o zi de vineri.

Această poziționare generează automat un weekend prelungit de trei zile, care include vineri, sâmbătă și duminică. Nu este necesară acordarea unei zile punte pentru a crea acest interval liber.

Numărul total de zile libere legale în 2026

Codul Muncii prevede un total de 17 zile libere legale pe parcursul anului. Totuși, nu toate acestea oferă timp liber în zile lucrătoare.

În 2026, 12 dintre zilele libere sunt programate în timpul săptămânii. Dintre acestea, două se suprapun, ceea ce înseamnă că angajații vor beneficia, în mod efectiv, de 11 zile libere în cursul zilelor lucrătoare.

Stiri calde

11:21 - Moscova acuză o tentativă de atac terorist. FSB a reținut trei suspecți, inclusiv un moldovean. Era vizat un politica...
11:09 - Proces ciudat în SUA: ChatGPT, acuzat că a practicat avocatura fără licență, într-un caz cu implicații majore
11:04 - Giorgia Meloni critică declarațiile lui Donald Trump la adresa Papei Leon: „Sunt inacceptabile”
10:56 - Alexandru Nazare, despre procesul Casa Radio: România risca să piardă sute de milioane de euro
10:49 - Marco Rubio va participa la discuțiile directe dintre Israel și Liban, organizate la Washington
10:37 - Când se încălzește vremea în România. ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Sever Voinescu: În afaceri, o marcă de mașină nu salvează proasta reputație
Marea problemă a societății românești: lipsa cronică de încredere
Sever Voinescu, despre marele beneficiu pe care l-a adus capitalismul
