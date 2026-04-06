Lumina Sfântă va fi adusă în România cu o cursă specială. Ceremonie diferită la Ierusalim

Sfânta Lumină va fi adusă în România în Sâmbăta Mare, cu o cursă aeriană specială organizată pe ruta Tel Aviv – București, după ce autoritățile române și israeliene au acordat aprobările necesare pentru desfășurarea transportului în condiții speciale. Patriarhia Română a anunțat că misiunea este posibilă în urma demersurilor diplomatice realizate prin Ambasada României în Israel, în colaborare cu Ministerul israelian de Externe.

Patriarhia Română a obținut un culoar de zbor pentru aducerea Sfintei Lumini de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, în contextul restricțiilor impuse în regiune. Potrivit informațiilor transmise, organizarea transportului a fost realizată cu sprijinul autorităților israeliene, după o coordonare la nivel diplomatic.

„Datorită intervenției Ambasadei României în Israel am primit un culoar de zbor din partea Ministerului de Externe israelian. Vom veni cu o cursă specială de la Tel Aviv la București, cu Sfânta Lumină”, a declarat acesta.

Reprezentantul Patriarhiei a afirmat că există speranța ca situația din zonă să nu se deterioreze, astfel încât întreaga misiune să se desfășoare fără probleme.

Ceremonia din acest an de la Ierusalim va avea loc în condiții speciale, marcate de restricțiile impuse pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Accesul este limitat, iar desfășurarea evenimentului diferă față de anii precedenți. În Sfântul Mormânt va intra doar Patriarhul Teofil al III-lea, în timp ce participarea credincioșilor și a delegațiilor este restrânsă. De asemenea, procesiunile religioase nu vor avea loc.

Lumina va fi oferită delegațiilor fie direct de la Sfântul Mormânt, fie de la sediul Patriarhiei din Ierusalim, în funcție de condițiile logistice și de acces.

Zona istorică a Ierusalimului rămâne închisă, iar accesul către locurile sfinte este sever limitat. Autoritățile israeliene au impus interdicții privind adunările și procesiunile religioase, ceea ce schimbă semnificativ desfășurarea tradițională a ceremoniei.

În pofida acestor condiții, tradiția aducerii Sfintei Lumini în România continuă și în acest an, așa cum se întâmplă din 2009. După sosirea în București, lumina va fi distribuită către toate eparhiile din țară și din Republica Moldova.

Ulterior, aceasta va ajunge în parohii, unde va fi folosită în cadrul slujbei de Înviere. Lumina va fi dusă și la Catedrala Patriarhală, unde va fi întâmpinată de Patriarhul Daniel.

Întreaga operațiune rămâne însă dependentă de evoluția situației din Orientul Mijlociu, fiecare etapă fiind coordonată atent din punct de vedere diplomatic și logistic.

Sărbătoarea Paștelui se desfășoară anul acesta într-un context tensionat la Ierusalim, unde situația de securitate a determinat autoritățile să impună restricții severe. În acest climat marcat de conflict și incertitudine, pregătirile pentru Învierea Domnului continuă, însă într-un mod diferit față de anii obișnuiți. Nivelul de alertă este unul extrem de ridicat în Israel, iar prezența constantă a sirenelor și riscul atacurilor au schimbat complet atmosfera din Orașul Sfânt.

Din cauza acestor condiții, accesul credincioșilor la cele mai importante ceremonii religioase a fost limitat drastic. Slujbele din Săptămâna Mare se vor desfășura fără participarea pelerinilor, fiind permis doar accesul delegațiilor oficiale și al clerului.

Procesiunile tradiționale, care în mod obișnuit adună mii de oameni pe străzile Ierusalimului, nu vor avea loc în acest an. Evenimente simbolice precum ritualul spălării picioarelor din Joia Mare sau Drumul Crucii din Vinerea Mare au fost anulate din motive de securitate. Aceste manifestări publice, considerate esențiale pentru atmosfera spirituală a Paștelui, lipsesc complet din programul din acest an.

Cu toate acestea, slujbele religioase vor continua în interiorul locurilor sfinte, respectând tradiția ortodoxă. Clerul va oficia toate deniile și ritualurile specifice, inclusiv ceremonia Sfintei Lumini, însă fără prezența credincioșilor.