Social

Adrian Agachi, răspuns ironic după ce i s-a cerut demisia: Iepurașul de Paști le-a ocolit și de data aceasta

Comentează știrea
Adrian Agachi. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a afirmat, marți, că a observat pe rețelele sociale mai multe postări prin care se cere demiterea sa. „Ilustrele nume care s-au înscris pe această listă nițel cam selectă (e greu de stabilit o majoritate când ești elitist prin natura ta!) nu știu însă că iepurașul de Paști le-a ocolit și de data aceasta”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Adrian Agachi: „Am constatat că există câteva postări care îndeamnă la o demitere a mea”

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române a afirmat că, în ultimele zile, a observat pe rețelele de socializare mai multe postări care cer demiterea sa. El a adăugat, în mod ironic, „că iepurașul de Paști le-a ocolit și de data aceasta”.

„Ilustrele nume care s-au înscris pe această listă nițel cam selectă (e greu de stabilit o majoritate când ești elitist prin natura ta!) nu știu însă că iepurașul de Paști le-a ocolit și de data aceasta. Am sfârșit prin a-i dezamăgi”, a spus acesta.

„Probabil sunt aceleași persoane care se rugau înainte să dispară „muțenia publică” a Bisericii”

Adrian Agachi a afirmat că, în opinia sa, este vorba despre aceleași persoane care criticau anterior lipsa de reacție publică a Bisericii.

O mamă disperată își strigă durerea: dacă judecătoarea motiva hotărârea, copilul meu era în viață
Un lanț de restaurante din SUA, vizat de apeluri la boicot după ce s-a aflat că CEO-ul l-ar susține pe Trump
Patriarhia Română

sursa: Arhiva EVZ

„Probabil sunt aceleași persoane care se rugau înainte să dispară „muțenia publică” a Bisericii și care își doresc acum exact inversul: să fie instaurată. De ce? Pentru că nu se spune ce vor dumnealor să audă. Uită însă un aspect esențial: nu toți clericii sunt purtători de cuvânt, dar toți sunt purtătorii Cuvântului”, a declarat acesta.

Purtătorul de cuvânt a susținut că niciun ierarh nu i-a cerut demisia

Potrivit purtătorului de cuvânt, niciun ierarh sau preot nu i-a cerut demisia, „cu excepția fără de binecuvântare și fără de haină a unui agitator”.

„Prin mărturisirea Evangheliei și împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu, prin împărtășirea cu Sfintele Taine și slujirea de Dumnezeu și de aproapele, devenim purtători de Hristos. Și urmând lui Hristos nu ne temem a mărturisi Adevărul. Curios lucru, dar niciun ierarh sau preot, cu excepția fără de binecuvântare și fără de haină a unui agitator, care politizează fără de rușine credința, nu mi-a cerut demisia. Așadar, mergem înainte. Cu Hristos, pentru Hristos, întru Hristos”, a scris acesta.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Dan Andronic: Peter Magyar este, de fapt, un Viktor Orban cu față umană
Col SRI Tudor Păcuraru, despre tradiția ungurilor de a vopsi politicienii liberali
Col SRI Tudor Păcuraru, explicații despre legăturile lui Viktor Orban cu rușii. Cum era plătit
Proiecte speciale