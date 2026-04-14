Adrian Agachi, răspuns ironic după ce i s-a cerut demisia: Iepurașul de Paști le-a ocolit și de data aceasta

Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a afirmat, marți, că a observat pe rețelele sociale mai multe postări prin care se cere demiterea sa.

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române a afirmat că, în ultimele zile, a observat pe rețelele de socializare mai multe postări care cer demiterea sa. El a adăugat, în mod ironic, „că iepurașul de Paști le-a ocolit și de data aceasta”.

„Ilustrele nume care s-au înscris pe această listă nițel cam selectă (e greu de stabilit o majoritate când ești elitist prin natura ta!) nu știu însă că iepurașul de Paști le-a ocolit și de data aceasta. Am sfârșit prin a-i dezamăgi”, a spus acesta.

Adrian Agachi a afirmat că, în opinia sa, este vorba despre aceleași persoane care criticau anterior lipsa de reacție publică a Bisericii.

„Probabil sunt aceleași persoane care se rugau înainte să dispară „muțenia publică” a Bisericii și care își doresc acum exact inversul: să fie instaurată. De ce? Pentru că nu se spune ce vor dumnealor să audă. Uită însă un aspect esențial: nu toți clericii sunt purtători de cuvânt, dar toți sunt purtătorii Cuvântului”, a declarat acesta.

Potrivit purtătorului de cuvânt, niciun ierarh sau preot nu i-a cerut demisia, „cu excepția fără de binecuvântare și fără de haină a unui agitator”.

„Prin mărturisirea Evangheliei și împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu, prin împărtășirea cu Sfintele Taine și slujirea de Dumnezeu și de aproapele, devenim purtători de Hristos. Și urmând lui Hristos nu ne temem a mărturisi Adevărul. Curios lucru, dar niciun ierarh sau preot, cu excepția fără de binecuvântare și fără de haină a unui agitator, care politizează fără de rușine credința, nu mi-a cerut demisia. Așadar, mergem înainte. Cu Hristos, pentru Hristos, întru Hristos”, a scris acesta.