Justiția din România a pus punct definitiv disputei juridice dintre fosta conducere a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG) și Guvern.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins solicitarea Marinelei-Sofia Tripa de suspendare a deciziei de demitere semnate de premierul Ilie Bolojan, după ce aceasta a fost declarată irevocabil în stare de incompatibilitate.

La mijlocul lunii trecute, mai exact pe 15 mai 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul declarat de Marinela-Sofia Tripa. Aceasta încercase să obțină în instanță suspendarea Deciziei nr. 486/2025, prin care primul-ministru Ilie Bolojan o demisese din funcția de vicepreședinte al ANRMPSG.

Minuta instanței supreme (Dosar recurs): „Respinge recursul declarat de recurenta – reclamantă Tripa Marinela Sofia împotriva Sentinţei civile nr. 1703 din 10 decembrie 2025 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti (…) ca nefondat. Definitivă.”

Prin această hotărâre, magistrații mențin soluția dată inițial de Curtea de Apel București la sfârșitul anului trecut și validează legalitatea măsurilor administrative luate de Executiv.

Pentru a înțelege contextul, cazul Marinelei Tripa se întinde pe o perioadă de câțiva ani și implică reorganizări de instituții cheie în domeniul resurselor minerale.

În martie 2020, Agenția Națională de Integritate (ANI) emite un raport de evaluare prin care constată starea de incompatibilitate a Marinelei-Sofia Tripa. Deși ocupa o funcție de conducere în cadrul ACROPO (Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră), ea rămăsese simultan angajată în cadrul ANAF (Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili).

În decembrie 2024, fostul premier Marcel Ciolacu o numește pe Tripa pentru un mandat de 5 ani ca vicepreședinte al nou-înființatei ANRMPSG. Instituție ce a înlocuit vechea Agenție Națională pentru Resurse Minerale - ANRM, în baza OUG nr. 81/2024.

Septembrie 2025, aduce finalul. ÎCCJ tranșează definitiv dosarul de incompatibilitate deschis împotriva raportului ANI, dând câștig de cauză Agenției de Integritate.

Magistrații Curții de Apel București au explicat în motivarea inițială că legislația din România (art. 94 din Legea nr. 161/2003) este extrem de strictă în ceea ce privește funcționarii publici. Incompatibilitatea se bazează pe deținerea simultană a două funcții publice, indiferent dacă acestea sunt remunerate sau exercitate efectiv.

Odată ce raportul ANI a rămas definitiv în septembrie 2025, mecanismul legal a intrat în vigoare automat: Decăderea din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică 3 ani de la eliberarea sau destituirea din funcție.

Mecanismul a fost aplicat în urma deciziei semnate de premierul Ilie Bolojan la 14 octombrie 2025

Fapta constituie o abatere disciplinară gravă, iar decizia premierului Bolojan de a semna actul de eliberare din funcție a reprezentat punerea în aplicare a unei obligații legale strânse, generată de decizia definitivă a instanței supreme.

Respingerea acestei acțiuni de suspendare arată determinarea instanțelor de a menține integritatea în funcțiile de demnitate publică și de reglementare strategică, așa cum este domeniul minier și petrolier.

Rămasă fără pârghii de suspendare a actului administrativ, fosta șefă a resurselor minerale va trebui să respecte interdicția de 3 ani de a mai ocupa vreo funcție publică în statul român.