Eurodeputata Diana Iovanovici Șoșoacă a pierdut la Tribunalul Uniunii Europene procesul prin care încerca să obțină suspendarea hotărârii Parlamentului European privind ridicarea imunității sale. Instanța europeană a analizat argumentele invocate de eurodeputată și a concluzionat că acestea sunt neîntemeiate, astfel că decizia Parlamentului European rămâne în vigoare.

În acțiunea depusă la Tribunalul Uniunii Europene, Diana Șoșoacă a prezentat cinci motive pentru care a cerut suspendarea hotărârii Parlamentului European.

Vicepreședintele Tribunalului UE, Savvas Papasavvas, a respins toate argumentele, menționând că nu există temei pentru suspendarea efectelor deciziei adoptate de Parlamentul European.

Pe 28 aprilie 2026, Parlamentul European a votat ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă, la solicitarea autorităților române. Cererea vizează mai multe fapte presupus penale care ar fi fost comise în perioada 2021-2025.

Printre acestea se numără agresarea unor jurnaliști italieni, în decembrie 2021, dar și mai multe declarații făcute atât în perioada în care era senator al României, cât și ulterior, în calitate de eurodeputat.

Parlamentul European a decis să nu ridice imunitatea pentru o declarație susținută de Diana Șoșoacă în plenul Parlamentului European, la 11 februarie 2025, apreciind că aceasta a fost făcută în exercitarea mandatului de eurodeputat.

În schimb, celelalte declarații analizate au fost considerate fără o legătură directă cu exercitarea mandatului parlamentar, motiv pentru care instituția europeană a aprobat ridicarea imunității.

În motivarea deciziei, Tribunalul Uniunii Europene arată că, atunci când imunitatea împiedică exercitarea acțiunii penale și limitează posibilitatea persoanelor vătămate de a solicita repararea prejudiciului, legătura dintre declarațiile unui parlamentar și exercitarea mandatului trebuie să fie „directă și evidentă”.

Instanța consideră că, în lipsa unei asemenea legături, imunitatea parlamentară poate fi ridicată.

Tribunalul Uniunii Europene face parte din sistemul Curții de Justiție a Uniunii Europene și soluționează, în principal, acțiunile introduse de persoane fizice, companii și organizații care contestă acte sau decizii adoptate de instituțiile și organismele Uniunii Europene. Recent, Diana Șoșoacă a atras un val de critici după ce a dansat hora în piscină alături de susținătorii ei.