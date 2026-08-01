Parlamentul a identificat soluția pentru finanțarea demersului juridic prin care România va continua, la Lausanne, procesul privind medalia olimpică de bronz a Anei Maria Bărbosu, a anunțat Sorin Grindeanu, președintele PSD și al Camerei Deputaților.

„Ne-am uitat cu toţii la fata aceasta minunată, în august 2024, cu steagul pe umeri, plângând de bucurie. Şi apoi am văzut cum i se ia totul, în câteva ore. Mă bucur că Parlamentul a găsit acum soluţia prin care asigurăm fondurile necesare pentru ca România să meargă până la capăt, la Lausanne, în procesul legat de medalia olimpică a Anei Maria Bărbosu. Nu luptăm doar pentru o medalie de bronz, ci mai ales pentru dreptate. Este un semnal pe care statul are datoria să-l transmită oricărui român care concurează pentru drapelul tricolor: dacă vi se face o nedreptate, ţara asta stă lângă voi", a scris Grindeanu pe Facebook.

La începutul lunii iulie, o sursă din cadrul Tribunalului de Arbitraj Sportiv a dezvăluit că statul român nu dispunea de fondurile necesare pentru procesul privind medalia olimpică de bronz.

La 29 ianuarie, Tribunalul Federal Elvețian a decis retrimiterea cazului privind medalia de bronz obținută de Ana Maria Bărbosu la Jocurile Olimpice de la Paris către Tribunalul de Arbitraj Sportiv, pentru rejudecare. La acel moment, Comitetul Olimpic și Sportiv Român a anunțat că susține, la solicitarea Federației Române de Gimnastică, acțiunile juridice internaționale desfășurate în acest dosar.

Finala de la sol de la Jocurile Olimpice de la Paris a provocat numeroase controverse. La 5 august 2024, Ana Maria Bărbosu s-a aflat, pentru mai puțin de un minut, pe poziția a treia și era câștigătoarea medaliei de bronz.

Rebeca Andrade, din Brazilia, a obținut medalia de aur, iar Simone Biles, din Statele Unite, a câștigat argintul. Sabrina Voinea s-a clasat inițial prima în afara podiumului, fiind urmată de Jordan Chiles.

La finalul probei, Cecile Landi, antrenoarea sportivei americane, a contestat punctajul primit de Jordan Chiles. Arbitrii au considerat justificată contestația privind deducerea aplicată la elementul cunoscut drept tour jete full, iar nota gimnastei a fost majorată de la 13.666 la 13.766.

În urma modificării, Jordan Chiles a urcat pe locul al treilea, iar Ana Bărbosu a coborât pe poziția a patra.

Federația Română de Gimnastică a depus un memoriu la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Acesta a fost acceptat, după ce s-a stabilit că antrenoarea lui Jordan Chiles a formulat contestația la patru secunde după expirarea timpului alocat.

Audierile desfășurate la TAS au durat opt ore. Federația de Gimnastică a Statelor Unite a contestat decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv, însă apelul său a fost respins. În aceste condiții, Ana Bărbosu a fost considerată ocupanta locului al treilea în finala olimpică de la sol.

TAS a arătat, totodată, că nu are competența de a dispune acordarea unei a doua medalii de bronz lui Jordan Chiles, deși partea română susținuse această variantă.

După pronunțarea deciziei, Sabrina Maneca Voinea a încheiat competiția pe locul al patrulea, iar Jordan Chiles pe poziția a cincea.

Medalia obținută de Ana Bărbosu a fost prima medalie olimpică a României la gimnastică artistică după o pauză de 12 ani. La 16 august 2024, Comitetul Olimpic și Sportiv Român a primit la Paris medalia de bronz atribuită României prin decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv.

Medalia intrată în posesia COSR și oferită ulterior Anei Bărbosu nu a fost aceeași cu cea primită de Jordan Chiles la festivitatea de premiere desfășurată după finala olimpică.

Ana Maria Bărbosu a primit medalia la București, în cadrul unei ceremonii organizate la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Sabrina Voinea, convinsă că merita o medalie, a formulat la rândul său un apel la Tribunalul Federal Elvețian, prin care a contestat decizia TAS.

Jordan Chiles și Federația Americană au depus, de asemenea, un apel la instanța elvețiană.

Între timp, International Testing Agency a anunțat la 8 mai, pe site-ul oficial, că Ana Bărbosu a fost suspendată provizoriu începând cu 5 mai.

Gimnasta a scris că a primit o sancțiune de doi ani după ce nu a fost găsită de trei ori de agenții antidoping pentru testare.