Debitul redus de precipitații continuă să afecteze grav resursele hidrologice din regiune, generând noi provocări pentru alimentarea cu apă potabilă. În următoarele două săptămâni, fluviul Nistru va înregistra un debit și mai scăzut, pe fondul deciziei de reducere a volumului de apă evacuat din barajul ucrainean Novodnestrovsk, conform omniapres.md.

Începând de astăzi, din lacul de acumulare situat pe teritoriul Ucrainei vor fi deversați doar 85 m³/s de apă, ceea ce reprezintă o scădere cu 15 m³/s față de volumul menținut anterior. În acest context, autoritățile din Republica Moldova au emis un semnal de alarmă privind riscurile legate de asigurarea resurselor de apă și au demarat acțiuni pentru securizarea stațiilor de captare, o atenție deosebită fiind acordată infrastructurii care alimentează capitala.

Diminuarea debitului și impactul secetei au fost analizate recent în cadrul unei ședințe extraordinare a Comisiei Nistrene. La această întâlnire au participat delegați din Ucraina și Republica Moldova, având ca scop evaluarea situației hidrologice actuale și stabilirea pașilor de acțiune în urma reducerii aportului de apă în lacul Novodnestrovsk.

Reprezentanții Ministerului Mediului au precizat că, pe parcursul următoarelor două săptămâni, nivelul și debitul Nistrului vor fi supuse unei monitorizări stricte și continue. Această activitate se va desfășura în strânsă colaborare cu operatorii serviciilor de apă și canalizare, pentru a garanta că toate stațiile de captare își vor menține funcționalitatea în parametri optimi.

Una dintre principalele preocupări ale autorităților vizează priza de apă care asigură alimentarea municipiului Chișinău. Fiind vorba despre o infrastructură fixă, aceasta nu beneficiază de un sistem automat de adaptare la variațiile negative ale nivelului râului.

Pentru a preveni eventualele blocaje sau întreruperi, specialiștii pregătesc intervenții tehnice și lucrări de adaptare. Aceste măsuri au scopul de a permite funcționarea în siguranță a stației de captare chiar și în ipoteza în care cota Nistrului va continua să coboare sub pragul de siguranță.

Oficialii din cadrul Ministerului Mediului au subliniat că evoluția debitului va determina acțiunile viitoare ale administrației. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat că, în cazul agravării situației hidrologice, Comisia Nistreană va fi convocată de urgență.

În paralel, autoritățile vor evalua oportunitatea aplicării unor restricții privind consumul de apă destinat irigațiilor sau altor activități economice, în funcție de evoluția indicatorilor hidrologici din perioada următoare. Potrivit Ministerului Mediului, prioritatea rămâne protejarea rezervelor de apă și asigurarea alimentării populației cu apă potabilă.