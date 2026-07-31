Republica Moldova. Fostul şef adjunct al Procuraturii Generale în perioada guvernării lui Vladimir Plahotniuc, Igor Popa, a fost achitat în dosarul penal în care este învinut de fals în declaraţii publice.

Sentinţa de achitare a fost pronunţată de magistrata Ana Cucerescu. Judecătoarea care a făcut parte din completul de judecată, care l-a condamnat la 19 ani de închisoare pe Vladimir Plahotniuc.

De-a lungul carierei, Igor Popa a fost protejat de diferite guvernări. Dar şi subiectul mai multor investigaţii jurnalistice.

Printre cele mai răsunătoare dosare de care s-a ocupat Igor Popa pe când lucra în Secţia exercitare a urmăririi penale pe cauze excepţionale este cel al lui Serafim Urechean, fost primar al Capitalei, al lui Constantin Becciev, directorul de la SA Apă-Canal Chişinău, al lui Spiridon Danilescu, fost şef la SA Franzeluţa, al lui Valeriu Pasat, fost director al Serviciului de Informaţii şi Securitate, precum şi al politicianului Nicolae Andronic. Toţi au fost achitaţi după plecarea PCRM de la guvernare.

Igor Popa a gestionat dosarul răscoalei din aprilie 2009. El este ce care a dat ordin ca judecătorii să meargă în comisariate pentru a-i judeca pe tinerii protestatari. Mulţi dintre care fuseseră torturaţi de poliţişti.

Dar culmea carierei Igor Popa a atins-o în perioada guvernării lui Plahotniuc, fiind avansat în funcţia de adjunct al procurorului general după ce a pornit mai multe dosare penale împotriva activiştilor incomozi. În aceeaşi perioadă, naşul său de cununie, Nicolae Chitoroagă, a fost numit şef al Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate.

După fuga oligarhului, Igor Popa este retrogradat. Dar revine în forţă după numirea lui Alexandr Stoanoglo la şefia Procuraturii Generale.

Igor Popa, ca şi naşul său de cununie, a fost iniţial inculpat într-un dosar penal pentru îmbogăţire ilicită. Doar că, spre deosebire de naşul său, Igor Popa nu a părăsit sistemul. El a acceptat retrogradarea, odată cu funcţia de procuror-adjunct al municipiului Chişinău.

Dosarul pe numele lui Igor Popa a fost pornit în urma unei anchete jurnalistice, în 2021, în care fusese deconspirate schemele prin care acuzatorul a ascuns de Fisc şi inspectorii de integritate averea de milioane, care nu se încadra în veniturile declarate.

Igor Popa locuiește într-un apartament de lux din centrul Chișinăului. Locuința nu a fost raportată în declarația de avere și interese a oficialului, la fel ca și alte bunuri pe care acesta le folosește.

Omul legii era divorțat în acte și astfel nu declară imobilele și automobilele înregistrate pe numele fostei soții. Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au documentat și au constatat că cei doi locuiesc împreună.

Un ofiţer CNA, care a fost la percheziţiile efectuate în apartamentul familiei Popa ne-a declarat că a rămas uimit de luxul şi opulenţa de acolo.

Apartamentele din blocul locativ Bernardazzi Residence, de la intersecţia străzilor Vlaicu Pârcălab şi Bernardazzi din Chișinău, sunt şi continuă a fi printre cele mai costisitoare din Chișinău.

Ulterior, procurorul Petru Iarmaliuc a disjuncat dosarul în altele două – pentru îmbogăţire ilicită şi pentru fals în declaraţii publice. Ultimul a fost transmis în judecată în ianuarie 2022.

În august 2022, procurorul Petru Iarmaliuc a fost retras din Procuratura Anticorupţie. Iar dosarul transmis pentru examinare Victor Cazacu.

Ordonanţă privind clasarea dosarului pentru îmbogăţire ilicită şi scoaterea de sub urmărire generală a fostului procuror a fost emisă de Procuratura Anticorupţie la 10 mai 2024.

Deşi a fost un dosar de rezonanţă sporită pentru societatea dintre Nistru şi Prut, Procuratura nu a făcut publică indormaţia despre clasarea dosarului penal pe numele lui Igor Popa. Informaţia ajungând publică peste un an, după o şedinţă a Consiliului Superior al Procurorilor.

Octavian Iachimovschi, fost şef adjunct al Procuraturii Anticorupţie, a comunicat pentru Evenimentul Zilei că la baza clasării dosarului Igor Popa se află un raport al Agenţiei Naţionale pentru Integritate (ANI). Potrivit raportului, Igor Popa nu a avut cheltuieli mai mari decât veniturile oficiale.

Întrebat de ce decizia de clasare a unui dosar de rezonanţă nu a fost făcută publică, Iachimovschi a declarat că în perioda când Veronica Dragalin se afla la conducerea instituţiei se formase o practică de a nu oferi publicităţii informaţia despre dosarele clasate. Opinia publică fiind informată doar despre succesele Procuraturii Anticorupţie.

Completul de judecată prezidat de magistrata Djeta Chistol nu a reuşit timp de mai bine de doi ani să desfăşoare şedinţa preliminară. În schimb, magistrata a dat curs cererii lui Igor Popa ca dosarul să se desfăşoare cu uşile închise. Evitând astfel

Şedinţele de judecată au fost amânate din diferite motive: nu s-a prezentat avocatul, nu s-a prezentat inculpatul din motive de sănătate, s-au depus cereri de recuzare a procurorului Petru Iarmaliuc şi de desfăşurare a procesului cu uşile închise pentru a evita prezenţa jurnaliştilor.

Djeta Chistol a admis majoritatea cererilor lui Igor Popa. Iar în mai 2024, după ce l-a achitat pe fostul premier Vlad Filat, Chistol a anunţat că îşi dă demisia. Dosarul a fost redestribuit magistratei Cucerescu. Care a început reexaminarea de la zero.

Sentinţa de achitare a lui Igor Popa a fost pronnunţată la 27 iulie. Potrivit ZdG, hotărârea a fost publicată în seara de 30 iulie, la solicitarea jurnaliştilor.

Instanţa şi-a argumentat sentinţa de achitare că „prin prisma probatoriului prezent nu a fost dovedită intenția lui Popa Igor, de a comite fapta imputată ori nimeni din martorii acuzării nu au comunicat acest fapt”.

Totodată, judecătoarea Cucerescu l-a crezut pe cuvânt pe Igor Popa în privinţa relaţiei sale cu fosta soţie. „ La fel concluzia instanței în sensul enunțat se dovedește și de declarațiile lui Popa Igor, care a comunicat că nu a concubinat cu Ala Popa în perioada 2018-2020, iar în declarațiile de avere și interese personale a inclus adresa unui imobil în care chipurile trăiește la insistența Anei Țigău”.

Ana Ţigău este angajata secţiei personal a Procuraturii Generale, care a preluat declaraţia de avere de la Igor Popa şi i-ar fi recomandat să includă ca adresă de domiciliu apartamentul fostei soţii.

Sentinţa în privinţa lui Igor Popa conţine mai multe detalii curioase. De exemplu, şoferul care conducea automobilul de serviciu al fostului procuror ducea copiii cuplului Popa la şcoală, la spital, făcea cumpărăturile şi repara automobilul Alei Popa.

Din sentinţă reiese că Igor şi Ala Popa au fost divorţaţi câţiva ani. În acest timp fiind procurată locuinţa de lux de pe strada Bernardazzi. Ulterior, cei doi s-au recăsătorit oficial. Iar în 2022, când au început problemele penale pentru Igor Popa, cuplul a divorţat din nou.

Din conţinutul actului judecătoresc reiese că acuzarea a prezentat probe că Igor şi Ala Popa formau un cuplu. Dar au fost apreciate critic de instanţă.

Totodată, Ana Cucerescu a respins toate plângerile depuse Igor Popa şi avocata sa în privinţa procurorilor implicaţi în dosar.

Conform sentinţei, martorii incluși în lista probelor apărării, Mătăsaru Anatol, Savițchi Julieta, Olar Maria, instanţa a constatat că apărarea este în imposibilitate să asigure prezența martorilor în ședința de judecată, considerând posibilă finisarea.

Maria Olar a declarat pentru EvZ că nu are nicio atribuţie la ancheta jurnalistică semnată de Saviţchi şi nu înţelege de ce a fost inclusă în lista martorilor. Activista a mai precizat că nu a fost contactată de cineva ca să vină să facă declaraţii în dosarul de învinuire a lui Igor Popa.

Anatol Mătăsaru, care a asistat-o pe Saviţchi la realizarea anchetei, la fel susţine că nu a fost citat. „Am încercat să asist la o şedinţă. Dar Ana Cucerescu mi-a zis că am statut de martor în acest dosar. Din curiozitate, am depus o cerere, prin intermediul cancelariei, ca să fiu informat cel puţin dacă sunt martor al acuzării sau al apărăriii. Dar nu am primit niciun răspuns”, a declarat Mătăsaru pentru EvZ.

Jurnalista Julieta Saviţchi a postat pe reţele un mesaj, în care declară drept un fals faptul că a fost imposibilă audierea sa în instanţă.

Este un fals admis cu premeditare de Ana Cucerescu(...). Pe mine personal nimeni nu m-a anunţat că sunt martor în acest dosar! Mai ales martor al apărării, în condiţiile când eu sunt autorul investigaţiei la care s-a autosesizat organul de urmărire penală! Şi nicidecum nu puteam să dau declaraţii în favoarea inculpatului Igor Popa. Declar cu mâna pe inimă că nimeni nu m-a sunat, nu m-a citat ca să fac declaraţii în calitate de martor! Aveam să vin! Nu sunt moartă, nu am nicio traumă, nu sunt internată, nu stau la pat”, a scris autoarea anchetei pe FB.

Jurnalista a mai spus că cel mai probabil a fost inclusă în lista martorilor pentru a i se interzice accesul în sala de judecată şi este gata să reclame acest abuz.

S-a încălcat dreptul meu constituţional, ca cetăţean al Republicii Moldova, de a asista la o şedinţă publică de judecată. Mi-a fost îngrădit dreptul a-mi exercita atribuţiile de serviciu, cazul Igor Popa fiind unul de interes public. Numele meu a fost folosit într-un fals inclus într-un act judecătorec. Fapt care îmi afectează imaginea. Lucrez de mai bine de 25 de ani în jurnalism”, a declarat Julieta Saviţchi.

Dacă sentinţa de achitare va fi menţinută de instanţele ierarhic superioare, Igor Popa ar putea să revină în sistem. Dar şi să obţină compensaţii pentru prejudicii morale şi demisie forţată.

Amintim că după ce i-au fost intentate dosarele, Igor Popa a declarat război instituţiilor statului. Fostul procuror a depus o cerere în instanţa civilă ca statul să-i dea 200.000 de lei. Pentru „repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de cercetare penală şi de anchetă preliminară, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti”.

Fostul acuzator a acţionat Ministerul Justiţiei în instanţa civilă înainte ca instanţa penală să se expună asupra vinovăţiei în cele două dosare penale în care are statut de inculpat şi învinuit.

În octombrie 2024, Judecătoriea Chişinău a respins plângerea fostului procuror. Decizia fiind atacată în instanţa ierarhic superioară.

Popa Igor a atacat şi ordonanţa semnată de Iarmaliuc privind pornirea urmăririi penale. Judecătoria Străşeni i-a admis parţial demersul. Soluţia instanţei de fond fiind contestată.

Sursele noastre susţin că Igor Popa ar fi fost în audienţă la fostul procurorul general Ion Munteanu ca să se plângă pe Iarmaliuc. Şi Alexandr Stoianglo l-a protejat pe Igor Popa.

Fostul procuror general a declarat public că Igor Popa este unul din procurorii în care are cea mai mare încredere.

Într-un video realizat de Mătăsaru, Igor Popa îl numeşte pe acesta criminal. El mai spune că a lucrat vre-o 20 de ani în Procuratură. Şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, va mai lucra încă vre-o 20 de ani.