O rolă de hârtie igienică așezată în frigider ar putea contribui la reducerea umezelii și a mirosurilor neplăcute. Trucul, devenit cunoscut pe rețelele de socializare, se bazează pe capacitatea hârtiei de a absorbi lichidele și vaporii de apă din jur. Metoda este simplă și ieftină, însă nu poate înlocui curățarea aparatului și eliminarea alimentelor alterate.

La prima vedere, hârtia igienică nu pare să aibă ce căuta în apropierea alimentelor. Totuși, persoanele care folosesc această metodă susțin că rola poate prelua o parte din excesul de umiditate din interiorul frigiderului.

Umiditatea poate apărea din cauza deschiderii frecvente a ușii, a condensului, a alimentelor introduse cât sunt încă fierbinți sau a produselor păstrate în recipiente neacoperite. În același timp, diferitele alimente depozitate în frigider pot produce un amestec de mirosuri greu de îndepărtat.

Hârtia igienică este realizată din fibre poroase, concepute să absoarbă rapid umezeala. Așezată în interiorul frigiderului, o rolă curată și uscată poate prelua treptat o parte din vaporii de apă și din condens.

Ideea din spatele trucului este că odată cu umezeala ar putea fi reținute și unele dintre particulele care transportă mirosurile neplăcute. Editorul publicației Honest Food Talks, citat de Reader’s Digest, a explicat că umezeala din frigider poate favoriza apariția mucegaiului și a mirosurilor, iar hârtia igienică poate absorbi o parte din excesul existent.

Metoda nu presupune folosirea hârtiei parfumate sau umezirea rolei. Din contră, trebuie aleasă o rolă simplă, fără parfum și fără loțiuni, care să fie amplasată într-un loc în care nu intră în contact direct cu alimentele.

Rola poate fi pusă pe un raft liber, de preferat spre partea din spate a frigiderului, unde nu va fi stropită și nu va împiedica circulația aerului. Pe măsură ce absoarbe umezeala, hârtia își poate pierde fermitatea și poate deveni moale.

Hârtia igienică nu trebuie lăsată în frigider pentru o perioadă nelimitată. Dacă rola devine umedă, capătă miros sau își schimbă aspectul, aceasta trebuie aruncată.

Unele materiale care prezintă trucul recomandă înlocuirea rolei după aproximativ două sau trei săptămâni. Intervalul poate varia însă în funcție de nivelul de umiditate, de numărul alimentelor depozitate și de cât de des este deschis frigiderul.

O rolă care a stat în frigider nu mai trebuie utilizată în baie și nici în alte scopuri. Hârtia poate absorbi umezeală, mirosuri și particule provenite de la alimente, astfel că trebuie aruncată după folosire.

Este important și ca rola să nu fie așezată lângă carne crudă, pește, ouă sparte sau recipiente din care se pot scurge lichide. Pentru a evita contaminarea, produsele alimentare trebuie păstrate în ambalaje și recipiente închise corespunzător.

Deși hârtia igienică poate absorbi o parte din umezeală, aceasta nu rezolvă cauza principală a mirosurilor puternice. Un frigider care miroase neplăcut poate conține alimente expirate, resturi vărsate, recipiente murdare sau produse păstrate necorespunzător.

Înainte de aplicarea oricărui truc, toate alimentele trebuie verificate. Produsele alterate trebuie aruncate, iar recipientele deschise trebuie închise corespunzător.

Rafturile, sertarele, pereții interiori și garnitura ușii trebuie curățate. Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite recomandă, pentru eliminarea mirosurilor persistente, spălarea interiorului și folosirea unor metode precum bicarbonatul de sodiu, cafeaua măcinată sau hârtia de ziar. Instituția recomandă și aerisirea aparatului în situațiile în care mirosul este foarte puternic.

Prin urmare, rola de hârtie igienică poate fi privită mai degrabă ca o metodă auxiliară, nu ca un înlocuitor pentru igienizarea frigiderului.

Pentru mirosurile ușoare, una dintre cele mai cunoscute variante rămâne bicarbonatul de sodiu. Acesta poate fi pus într-un recipient deschis sau într-o cutie deschisă, pe unul dintre rafturile frigiderului.

Specialiștii recomandă amplasarea unei cutii deschise cu bicarbonat pentru menținerea unui miros proaspăt în frigider. Producătorii de electrocasnice Whirlpool și KitchenAid prezintă, de asemenea, bicarbonatul drept o soluție care poate reduce sau neutraliza o parte dintre mirosurile produse de alimente.

Hârtia igienică acționează în primul rând prin absorbția fizică a umezelii. Bicarbonatul poate avea un efect mai bun asupra anumitor compuși responsabili de miros, motiv pentru care cele două metode nu funcționează în același mod.

Nici bicarbonatul nu poate însă acoperi problema unui aliment stricat. Dacă sursa mirosului rămâne în frigider, acesta va reapărea indiferent de produsul absorbant utilizat.

Alimentele cu miros puternic trebuie păstrate în recipiente etanșe, iar mâncarea gătită trebuie acoperită înainte de a fi introdusă în frigider. Resturile și lichidele vărsate trebuie șterse imediat, deoarece pot pătrunde în sertare, îmbinări sau în garnitura ușii.

Fructele și legumele trebuie verificate periodic, deoarece un singur produs alterat poate răspândi rapid un miros neplăcut. Același lucru este valabil în cazul cărnii, lactatelor și mâncării gătite păstrate prea mult timp.

De asemenea, frigiderul nu trebuie încărcat excesiv. Aerul rece trebuie să poată circula în jurul alimentelor, iar orificiile de ventilație nu trebuie acoperite.

Trucul cu hârtia igienică poate fi încercat atunci când în frigider există umezeală și mirosuri ușoare. Rola trebuie să fie curată, neparfumată și înlocuită imediat ce se umezește. Pentru mirosurile persistente, soluția principală rămâne identificarea sursei, aruncarea alimentelor alterate și curățarea temeinică a aparatului, potrivit Reader's Digest.