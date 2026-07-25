Cât timp poate sta mâncarea gătită afară vara înainte să fie pusă la frigider? Este o întrebare pe care mulți oameni și-o pun, iar potrivit specialiștilor, există o regulă simplă care te poate feri de probleme digestive.

În zilele călduroase de vară, mâncarea gătită se poate altera mai repede decât în mod obișnuit. De aceea, momentul în care este pusă la frigider este important pentru siguranța alimentară. Regula generală este ca preparatele gătite să nu rămână la temperatura camerei mai mult de două ore.

Atunci când temperatura ambientală depășește 32°C, intervalul recomandat scade la o singură oră. Căldura favorizează înmulțirea rapidă a bacteriilor, iar un preparat poate deveni nesigur chiar dacă, la prima vedere, pare normal și nu are un miros neplăcut.

Un exemplu este o oală cu ciorbă sau supă. Dacă aceasta este lăsată pe aragaz timp de o oră și jumătate într-o bucătărie foarte caldă, iar temperatura din încăpere depășește 32°C, preparatul a stat deja prea mult la temperatura ambientală. Într-o astfel de situație, este mai sigur ca mâncarea să nu fie păstrată pentru consum ulterior.

Un alt caz frecvent este cel al mâncării servite la prânz. Dacă o porție de paste cu carne sau un preparat cu orez rămâne pe masă de la ora 13.00 până la ora 16.00, în special într-o zi toridă, riscul de dezvoltare a bacteriilor crește. Chiar dacă mâncarea este apoi încălzită, unele toxine produse de bacterii pot rămâne problematice.

Pentru răcire rapidă, cantitățile mari de mâncare ar trebui împărțite în recipiente mai mici și mai puțin adânci. Nu este recomandat ca o oală foarte mare cu mâncare clocotită să fie introdusă imediat în frigider, deoarece poate crește temperatura din interior și poate afecta celelalte alimente.

De asemenea, nu este necesar să aștepți până când mâncarea se răcește complet. După ce nu mai este fierbinte intens, aceasta poate fi pusă la frigider în recipiente adecvate.

În general, mâncarea gătită poate fi păstrată la frigider aproximativ 3–4 zile. Dacă a stat însă mai mult de două ore la temperatura camerei sau mai mult de o oră în condiții de căldură extremă, este mai prudent să fie aruncată, chiar dacă aspectul și mirosul nu s-au schimbat.