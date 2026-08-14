Bulzul ciobănesc este una dintre cele mai apreciate rețete din bucătăria tradițională românească. Originar din zonele montane, unde ciobanii aveau la îndemână ingrediente simple și hrănitoare, acest preparat a cucerit rapid mesele tuturor celor care iubesc mâncarea autentică. Mămăliga fierbinte îmbinată cu brânza fermentată și rumenită la cuptor sau pe jar oferă o experiență culinară de neegalat.

Pentru a pregăti o porție generoasă pentru patru persoane, aveți nevoie de ingrediente de calitate. Secretul unui bulz reușit constă în alegerea produselor lactate potrivite, de preferat din surse tradiționale.

300 grame de mălai

1 litru de apă

1 linguriță de sare

50 grame de unt

300 grame de brânză de burduf sau brânză frământată de oaie

150 grame de slănină afumată sau cârnați afumați

100 grame de cașcaval ras

4 ouă proaspete

Primul pas constă în prepararea unei mămăligi potrivite, nici prea moale, dar nici foarte tare. Puneți apa la fiert cu sarea, iar când începe să clocotească, adăugați mălaiul în ploaie, amestecând continuu cu un tel pentru a evita formarea gogoșilor. Lăsați mămăliga să fiarbă la foc mic timp de douăzeci de minute, apoi adăugați untul și omogenizați.

În timp ce mămăliga se răcește puțin cât să poată fi manevrată, rumeniți slănina tăiată cubulețe într-o tigaie, fără ulei suplimentar.

Următorul pas este modelarea. Cu mâinile umede, luați o cantitate generoasă de mămăligă caldă și formați o bilă. Faceți o adâncitură în mijloc și puneți o porție generoasă de brânză de burduf și bucățele de slănină rumenită. Închideți bila cu grijă, asigurându-vă că umplutura rămâne complet acoperită.

Așezați bilele de mămăligă într-o tavă unsă cu puțin unt. Presărați cașcaval ras deasupra fiecărui bulz și introduceți tava în cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius pentru aproximativ cincisprezece minute, până când cașcavalul se topește și devine auriu.

Pentru un plus de savoare, prăjiți separat câte un ou ochi pentru fiecare porție și așezați-l deasupra bulzului fierbinte chiar înainte de servire. Gălbenușul moale care se scurge peste mămăligă și brânză va întregi gustul preparatului. Bulzul se servește imediat, alături de smântână proaspătă sau murături.