Companiile care utilizează inteligența artificială (AI) creează mai multe locuri de muncă decât cele care nu folosesc această tehnologie, însă creșterea ocupării este concentrată în rândul angajaților cu experiență, în timp ce numărul lucrătorilor aflați la început de carieră scade, potrivit unui studiu realizat în 41 de țări și citat de Bloomberg.

Cercetătorii Bharat Chandar, de la Universitatea Stanford, și Bouke Klein Teeselink, de la King’s College London, au arătat, într-un studiu publicat luni, că numărul angajaților în funcții de nivel senior a crescut cu 6,7% în decurs de cinci ani în companiile care au adoptat AI. În aceeași perioadă, ocuparea în rândul angajaților juniori a scăzut cu 3%.

Deși numărul total de angajări a crescut în companiile care folosesc AI, ponderea lucrătorilor juniori a scăzut cu 1,9 puncte procentuale. Tendința a fost observată în mai multe țări, printre care Brazilia, Arabia Saudită și Marea Britanie.

„Inteligența Artificială reduce nevoia de forță de muncă de tip juniori, dar generează o cerere mai mare de angajați cu experiență în ocupațiile expuse la această tehnologie. Pierderile de locuri de muncă pentru juniori sunt ceva mai pronunțate în economiile mai bogate și mai digitalizate”, au susținut cercetătorii.

Pentru realizarea studiului, aceștia au analizat un eșantion de 1,25 miliarde de anunțuri de angajare și 154 de milioane de dosare de muncă, pentru perioada ianuarie 2021 – martie 2026.

Cercetătorii au constatat și o creștere a ocupării în poziții din domeniul informaticii și matematicii, printre domeniile cele mai expuse la impactul AI.

Ocuparea în aceste poziții a crescut cu 0,8 puncte procentuale în companiile care au adoptat tehnologia. Și în acest caz, creșterea a fost orientată către angajații cu experiență, au precizat cercetătorii.

Rezultatele se înscriu într-un context în care cercetările privind efectele AI asupra pieței muncii indică deja efecte mai pronunțate asupra angajaților aflați la început de carieră. Organizația Internațională a Muncii a prezentat anterior cercetările lui Bharat Chandar drept unele dintre primele dovezi la scară largă privind impactul disproporționat al AI asupra lucrătorilor aflați la început de carieră.

În același timp, în ultimele săptămâni, îngrijorările privind înlocuirea forței de muncă de către AI au fost însoțite de avertismente formulate de directori și angajați din industria de profil cu privire la riscurile pe care modelele de inteligență artificială le pot prezenta pentru oameni.