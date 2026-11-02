Liceenii din România vor avea posibilitatea să studieze inteligența artificială ca disciplină opțională începând din 2027. Noua materie, destinată elevilor din clasele a IX-a, a X-a, a XI-a și a XII-a, urmărește să îi pregătească pentru utilizarea responsabilă a tehnologiei și pentru identificarea pericolelor asociate acesteia. Potrivit Ministerului Educației, disciplina se numește „Inteligența articială (IA) și cetățenia digitală” și va fi inclusă în curriculumul la decizia elevilor.

Printre temele abordate se numără protejarea informațiilor personale, identificarea conținutului fals și înțelegerea modului în care funcționează sistemele bazate pe inteligență artificială.

Unul dintre capitolele importante ale noii discipline va fi siguranța datelor personale. Elevii vor afla că informațiile introduse în aplicațiile de inteligență artificială pot fi stocate și utilizate ulterior.

Astfel, aceștia vor fi încurajați să verifice politicile de confidențialitate ale platformelor și să nu introducă date personale sau informații sensibile care nu sunt necesare pentru utilizarea instrumentelor digitale.

Programa va include și lecții despre dezinformare și conținutul fals realizat cu ajutorul tehnologiei. Elevii vor învăța cum pot fi generate sau modificate texte, fotografii, înregistrări audio și videoclipuri folosind inteligența artificială.

Un accent important va fi pus pe tehnologia deepfake, care permite crearea unor materiale înșelătoare, dar și pe dezvoltarea gândirii critice. Adolescenții vor trebui să învețe să diferențieze conținutul artificial de informațiile verificate și să consulte surse de încredere.

O altă temă va viza riscul discriminării produse de sistemele de inteligență artificială. Elevii vor descoperi cum datele folosite la antrenarea acestor tehnologii pot genera rezultate părtinitoare și vor învăța să analizeze transparența și corectitudinea sistemelor.

Programa va aborda și proprietatea intelectuală, originalitatea și drepturile de autor. Subiectele vor include folosirea inteligenței artificiale la realizarea eseurilor, proiectelor școlare și creațiilor artistice digitale, precum și respectarea integrității academice și profesionale.