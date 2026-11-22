Traficul aerian din Belgia va fi grav afectat luni, 23 noiembrie 2026, în urma participării unei părți a controlorilor de trafic aerian la greva națională organizată împotriva măsurilor economice ale guvernului federal, potrivit Aero Time.

Aeroportul Bruxelles-Zaventem a anunțat că majoritatea zborurilor programate pentru această zi vor fi anulate, iar serviciile normale de control aerian vor fi suspendate în intervalul 07:00–21:00.

Decizia operatorului belgian de navigație aeriană Skeyes afectează atât cursele de plecare, cât și pe cele de sosire. Sunt prevăzute doar servicii minime pentru situații de urgență și pentru zborurile considerate esențiale din punct de vedere al siguranței. Probleme sunt așteptate și pe aeroportul Charleroi, unde traficul comercial va fi suspendat în intervalul anunțat.

Potrivit informațiilor comunicate de Skeyes și preluate de publicațiile internaționale, personalul disponibil nu va permite gestionarea în condiții de siguranță a traficului aerian obișnuit în intervalul 07:00–21:00, ora locală, luni. Operatorul va menține serviciile necesare pentru urgențe și alte operațiuni aeriene esențiale.

Aeroportul Bruxelles-Zaventem estimează că va fi nevoit să anuleze majoritatea zborurilor de sosire și de plecare. Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, aeroportul anticipa pentru luni aproximativ 59.500 de pasageri și 429 de zboruri, ceea ce evidențiază amploarea perturbărilor.

Problemele nu se limitează la principalul aeroport al Belgiei. Brussels South Charleroi Airport a anunțat că nu vor putea avea loc decolări sau aterizări în intervalul 07:00–21:00, deoarece serviciile de control al traficului aerian nu vor fi disponibile pentru operarea normală a curselor.

Aeroportul a avertizat că decizia va afecta un număr mare de pasageri și a recomandat călătorilor să nu se deplaseze la terminal fără o confirmare explicită din partea companiei aeriene.

Greva face parte dintr-o acțiune sindicală națională organizată în Belgia, prin care sindicatele protestează față de politicile economice și măsurile de austeritate ale guvernului federal. Revendicările vizează, între altele, impactul reformelor asupra angajaților, pensiilor, serviciilor publice și protecției sociale.

Călătorii care au bilete pentru 23 noiembrie sunt sfătuiți să verifice direct cu operatorul aerian dacă zborul lor mai este programat și să urmărească notificările primite prin SMS, e-mail sau aplicațiile companiilor.

Aeroportul Bruxelles-Zaventem a precizat că informațiile privind anulările vor fi actualizate pe site-ul său, după ce companiile aeriene vor transmite modificările. Perturbările pot afecta și transportul public, astfel că pasagerii trebuie să verifice inclusiv legăturile către aeroport.