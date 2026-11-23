Republica Moldova. Mai multe întreprinderi și proprietăți ale statului din Republica Moldova au atras atenția investitorilor români. Printre activele vizate se află Fabrica de sticlă din Chișinău, Hotelul „Zarea” și două edituri de stat. Bucureștiul și-a exprimat interesul pentru oportunitățile de privatizare, iar Chișinăul transmite că este pregătit să primească investitori din România.

Deocamdată, nu există o decizie privind includerea în lista privatizărilor pentru 2027 a unor companii considerate strategice, precum S.A. „CET-Nord” sau „Moldtelecom”. Reprezentanții statului spun însă că discuțiile cu partea română au vizat deja mai multe active aflate în procedură de privatizare. Printre acestea se numără Fabrica de sticlă din Chișinău, Hotelul „Zarea”, Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința”, Editura Didactică de Stat „Lumina” și Întreprinderea Experimentală Chimică „Izomer”.

Șeful Agenției Proprietății Publice, Ion Dodon, a declarat, în cadrul unei emisiuni de la TV8, că reprezentanții României au solicitat informații despre unele dintre bunurile incluse în procesul de privatizare. Potrivit acestuia, interesul a fost manifestat inclusiv pentru întreprinderile editoriale, însă discuțiile ar fi început prea târziu pentru ca potențialii cumpărători să se pregătească pentru procedură.

„Cineva din România ne-a întrebat despre aceste edituri, dar probabil că a fost prea târziu și nu au avut timp să se pregătească”, a explicat Dodon.

Subiectul a fost discutat și în cadrul unei întrevederi cu Olguța Marian, reprezentanta Biroului de Promovare Comercial-Economică din cadrul Ambasadei României în Republica Moldova. Discuțiile au avut loc după ce premierul Luca Niculescu a menționat, în discursul de inaugurare, intenția de a promova reciproc oportunitățile de investiții dintre cele două țări.

Planul vizează și implicarea României în procesele de privatizare a unor active din infrastructura strategică a Republicii Moldova. Astfel, investitorii români ar putea avea acces la oportunități de achiziție în mai multe sectoare ale economiei moldovenești.

În ceea ce privește întreprinderile considerate strategice, Ion Dodon afirmă că autoritățile nu au luat, deocamdată, nicio decizie privind privatizarea acestora în anul 2027. El a îndemnat populația să nu privească privatizarea cu teamă, inclusiv atunci când este vorba despre întreprinderi din domenii importante pentru economie. Totuși, oficialul a subliniat că deciziile privind activele strategice trebuie tratate cu maximă seriozitate.

„Noțiunea de întreprindere strategică trebuie să fie tratată îngust. Trebuie să ne referim în primul rând la infrastructură, nu la modelul de business. Nu am operat vreo decizie privind obiecte strategice, este ceva foarte serios”, a menționat Dodon.

Pentru anul viitor, autoritățile intenționează să folosească și Bursa Internațională a Moldovei în procesul de privatizare. Instituția, lansată în acest an la Chișinău, funcționează ca societate pe acțiuni și reunește instituții financiare și investitori strategici. Modelul urmărește să contribuie la o guvernanță mai bună, la transferul de experiență și la apropierea pieței de capital din Republica Moldova de cele europene.

Printre bunurile care urmează să fie scoase din nou la privatizare se află și Hotelul „Zarea”, situat în centrul Chișinăului. O nouă tentativă de vânzare a eșuat pe 20 octombrie, iar clădirea a rămas în proprietatea statului.

Autoritățile au anunțat că vor reanaliza condițiile de organizare a licitațiilor. Sunt vizate inclusiv garanția financiară solicitată participanților. Termenele de achitare și procedurile prin care viitorul proprietar ar urma să obțină avizele necesare pentru reconstrucția imobilului. Declarațiile au fost făcute de premierul Vasile Tofan, în ședința Guvernului din 21 octombrie.

Una dintre problemele identificate este suma pe care un investitor trebuie să o depună pentru a participa la licitație. Prețul de pornire al hotelului a fost stabilit la 106 milioane de lei, iar garanția solicitată ajungea la aproximativ 11 milioane de lei. Pentru unii potențiali cumpărători, această condiție ar putea reprezenta un obstacol încă din etapa înscrierii la concurs.

Un alt motiv care ar fi descurajat cumpărătorii ține de incertitudinea privind lucrările ce vor putea fi realizate după preluarea clădirii. Potrivit premierului, dezvoltatorii imobiliari și operatorii hotelieri sunt reticenți să investească într-un asemenea proiect dacă există riscul să aștepte ani întregi pentru obținerea tuturor autorizațiilor.

În apropierea hotelului se află Casa-Muzeu „Aleksandr Pușkin”. Din acest motiv, intervențiile asupra clădirii și terenului ar putea fi supuse unor restricții urbanistice și unor proceduri speciale de avizare.

Premierul a subliniat că statul trebuie să pregătească mai bine proprietățile înainte de a le scoate la vânzare. Potențialii cumpărători ar trebui să cunoască din timp atât posibilitățile de dezvoltare, cât și limitele legale în care pot interveni asupra imobilelor. În caz contrar, chiar și o proprietate amplasată într-o zonă atractivă poate deveni o investiție riscantă.

Hotelul „Zarea” are 137 de camere și se află într-o zonă centrală a capitalei, însă rezultatele financiare sunt modeste. În ultimul an raportat, profitul întreprinderii a fost de numai 29.000 de lei, o sumă foarte mică în raport cu valoarea de pornire stabilită pentru privatizare.

Clădirea are o istorie de aproximativ 45 de ani, iar veniturile obținute de întreprindere nu au permis realizarea investițiilor necesare pentru modernizare. Evoluția financiară din ultimii ani a fost oscilantă.

În 2021, hotelul a înregistrat pierderi de peste un milion de lei, pe fondul restricțiilor impuse în timpul pandemiei. Un an mai târziu, după reluarea activității, întreprinderea a raportat un profit de peste 326.000 de lei.

În 2023, clădirea a fost folosită drept centru de plasament temporar pentru refugiații din Ucraina, iar profitul a coborât la aproximativ 8.000 de lei. În 2024, situația financiară s-a îmbunătățit, iar câștigul a ajuns la aproape 197.000 de lei. Anul trecut, profitul a scăzut din nou, până la numai 29.000 de lei.