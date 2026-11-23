Update 17:22. Președintele american Donald Trump a salutat întoarcerea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia, pe care a descris-o drept o decizie potrivită atât pentru companie, cât și pentru economia Statelor Unite. Liderul de la Casa Albă a afirmat că revenirea fondatorului gigantului de cipuri nu reprezintă o amenințare pentru securitatea națională și l-a caracterizat pe acesta drept „un mare patriot și o comoară națională”, într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social.

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Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a intervenit public în criza de la vârful gigantului tehnologic Nvidia, solicitând Consiliului de Administrație al companiei să îl repună în funcție pe fostul director general, Jensen Huang. Demersul liderului de la Casa Albă vine în sprijinul unei petiții online semnate deja de peste 200.000 de oameni și are loc cu puțin timp înainte ca Huang să fie audiat în Congresul american, pe data de 1 decembrie, informează Euronews.

Solicitarea președintelui american se adaugă unui val tot mai puternic de susținere pentru revenirea cofondatorului Nvidia, o mișcare la care s-a raliat inclusiv miliardarul Elon Musk.

„Sper că Huang va fi reangajat de către Consiliul de Administrație al Nvidia. Acesta ar fi cel mai bun lucru pentru întreprindere și totodată pentru Statele Unite”, a transmis Donald Trump duminică, printr-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

Această declarație reprezintă punctul culminant al unei săptămâni în care liderul american și-a exprimat constant sprijinul pentru fostul șef al producătorului de cipuri. Lunea trecută, Trump afirma că nu vede niciun „inconvenient” în reangajarea acestuia, pentru ca vineri, în fața jurnaliștilor prezenți la Casa Albă, să declare că ar „adora ca Jensen să obțină o a doua șansă”.

Jensen Huang, unul dintre fondatorii din 1993 ai liderului mondial în cipuri pentru inteligența artificială (AI), a demisionat pe 12 noiembrie. Plecarea sa a survenit în urma dezvăluirilor privind două relații extraconjugale, dintre care una cu o femeie suspectată că ar fi spioană chineză. În timp ce autoritățile de la Beijing au respins categoric acuzațiile de spionaj, oficialii americani au precizat că ancheta este încă în desfășurare și nu au fost trase concluzii definitive.

În acest context, petiția intitulată „Stand with Jensen”, redactată sub forma unei scrisori deschise către Consiliul de Administrație al Nvidia, a strâns peste 208.000 de semnături până luni dimineață, conform datelor afișate pe platforma campaniei. Printre semnatari se numără peste 10.000 de persoane care se declară actuali angajați ai companiei, aceștia cerând conducerii „să-l cheme înapoi pe Jensen în timp ce o anchetă independentă stabilește faptele”.

Campania a atras și nume grele din industria tech. „O petiție este în curs în vederea întoarcerii lui Jensen și o semnez și eu”, anunța Elon Musk pe platforma X încă din 13 noiembrie. Alături de el, directorul general al Shopify, Tobi Lütke, și șeful Epic Games, compania care a dezvoltat jocul Fortnite, Tim Sweeney, și-au pus semnătura pe document.

La rândul său, Jensen Huang a reacționat marți, declarând că ar fi „onorat să răspundă acestor apeluri și să revină ca director general”, cu condiția ca membrii Consiliului să considere că această decizie este benefică pentru companie, angajați, acționari și pentru Statele Unite.

În cadrul administrației americane, opiniile au cunoscut nuanțări recente. Pe 15 noiembrie, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, declara la postul Fox News că Nvidia are nevoie „de o remaniere radicală” și de numirea unui director general din exteriorul companiei. Duminică, însă, într-o intervenție la CBS, oficialul a revenit asupra declarației, explicând: „am spus că ar trebui să caute în afară, dar el e afară acum”.

În ciuda presiunilor publice și politice, conducerea Nvidia rămâne, cel puțin deocamdată, fermă pe poziții și nu ia în calcul reangajarea lui Huang. Marți, cu ocazia prezentării rezultatelor financiare ale companiei, președintele Consiliului de Administrație, Harvey Jones, le-a transmis analiștilor că forul de conducere i-a „acceptat demisia în unanimitate și nu intenționează să-l restabilească pe Jensen ca director general”.

În prezent, conducerea interimară a gigantului tech este asigurată de directoarea financiară Colette Kress, în timp ce un cabinet extern de avocatură derulează o investigație internă. Cu toate acestea, doi acționari importanți ai Nvidia, fondurile de investiții Altimeter Capital și Atreides Management, au solicitat Consiliului să lase deschisă posibilitatea unei reveniri a lui Huang și să amâne numirea unui succesor permanent până la clarificarea completă a situației.

Dincolo de disputa privind conducerea companiei, Jensen Huang se pregătește pentru o serie de audieri importante în fața legislatorilor americani. Pe 1 decembrie, fostul CEO va răspunde întrebărilor în cadrul unei ședințe comune, cu ușile închise, a trei comisii din Camera Reprezentanților: Comisia pentru Afaceri Externe, Comisia pentru Informații și Comisia Specială privind Partidul Comunist Chinez.

Discuțiile, care vor avea loc sub forma unui interviu transcris și nu vor fi accesibile publicului, vizează posibila redirecționare a unor cipuri avansate produse de Nvidia către companii din China. Ulterior, Huang urmează să fie audiat și în ședință publică de Comisia Bancară a Senatului, după cum a anunțat președintele acesteia, senatorul republican Tim Scott. Deși Scott a propus data de 3 decembrie pentru această audiere, calendarul oficial nu a fost încă stabilit.